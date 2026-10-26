uživoCENA NAFTE PALA NAKON RAZGOVORA SAUDIJSKE ARABIJE I IRANA: Mogućnosti za povećanje proizvodnje ostaju neizvesne
CENE nafte danas su pale, pri čemu je severnomorskom naftom Brent trgovano po ceni od oko 115 dolara za barel.
Istovremeno je američka sirova nafta WTI pojeftinila na oko 101,5 dolara, nakon razgovora saudijskih i iranskih zvaničnika u Teheranu čiji je cilj smanjenje bilateralnih tenzija, preneo je Trejding ekonomiks.
Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman, sastao se sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i sekretarom Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsenom Rezaijem, a razgovorima su prisustvovali i načelnik pakistanske vojske Asim Munir i šef turske obaveštajne službe Ibrahim Kalin.
Razgovori su održani u trenutku pojačanih bezbednosnih rizika na Bliskom istoku, nakon što su jemenski Huti, koje podržava Iran, u proteklim nedeljama više puta napali Saudijsku Arabiju.
Nastavak neprijateljstava izaziva zabrinutost investitora zbog mogućnosti novih poremećaja u proizvodnji nafte, njenoj preradi ili izvozu.
U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države odobrile su u petak oslobađanje do 400.000 barela nafte iz Strateških naftnih rezervi kako bi bio ublažen poremećaj u snabdevanju izazvan problemima u rafineriji u Luizijani.
Mogućnosti za povećanje proizvodnje nafte u SAD ostaju neizvesne, budući da su kompanije i dalje oprezne kada je reč o velikim investicijama zbog nestabilnosti cena i geopolitičkih rizika.
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