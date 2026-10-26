Ekonomija

uživoCENA NAFTE PALA NAKON RAZGOVORA SAUDIJSKE ARABIJE I IRANA: Mogućnosti za povećanje proizvodnje ostaju neizvesne

Танјуг

26. 10. 2026. u 22:22

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CENE nafte danas su pale, pri čemu je severnomorskom naftom Brent trgovano po ceni od oko 115 dolara za barel.

ЦЕНА НАФТЕ ПАЛА НАКОН РАЗГОВОРА САУДИЈСКЕ АРАБИЈЕ И ИРАНА: Могућности за повећање производње остају неизвесне

Foto: Roman Stavila / Alamy / Profimedia

Istovremeno je američka sirova nafta WTI pojeftinila na oko 101,5 dolara, nakon razgovora saudijskih i iranskih zvaničnika u Teheranu čiji je cilj smanjenje bilateralnih tenzija, preneo je Trejding ekonomiks.

Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman, sastao se sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom i sekretarom Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsenom Rezaijem, a razgovorima su prisustvovali i načelnik pakistanske vojske Asim Munir i šef turske obaveštajne službe Ibrahim Kalin.

Razgovori su održani u trenutku pojačanih bezbednosnih rizika na Bliskom istoku, nakon što su jemenski Huti, koje podržava Iran, u proteklim nedeljama više puta napali Saudijsku Arabiju.

Nastavak neprijateljstava izaziva zabrinutost investitora zbog mogućnosti novih poremećaja u proizvodnji nafte, njenoj preradi ili izvozu.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države odobrile su u petak oslobađanje do 400.000 barela nafte iz Strateških naftnih rezervi kako bi bio ublažen poremećaj u snabdevanju izazvan problemima u rafineriji u Luizijani.

Mogućnosti za povećanje proizvodnje nafte u SAD ostaju neizvesne, budući da su kompanije i dalje oprezne kada je reč o velikim investicijama zbog nestabilnosti cena i geopolitičkih rizika.

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