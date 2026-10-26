Ekonomija

PUTIN SAOPŠTIO: Rusija prva u svetu po rezervama prirodnog gasa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 21:33

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RUSIJA se nalazi na prvom mestu u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugom mestu po proizvodnji, saopštila je pres-služba predsednika Rusije.

ПУТИН САОПШТИО: Русија прва у свету по резервама природног гаса

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

-Naša zemlja zauzima prvo mesto u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugo po proizvodnji; poseduje dobro razvijenu infrastrukturu i značajnu tehnološku osnovu. Nastavlja se sistematska diversifikacija isporuka ka istoku, ističe se u saopštenju Kremlja.

Kako se navodi, poslednjih godina značajno je proširena resursna baza, pušteni su u rad novi gasovodi i uspostavljen je perspektivan sektor prirodnog tečnog gasa.

sputnikportal.rs

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