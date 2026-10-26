PUTIN SAOPŠTIO: Rusija prva u svetu po rezervama prirodnog gasa
RUSIJA se nalazi na prvom mestu u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugom mestu po proizvodnji, saopštila je pres-služba predsednika Rusije.
-Naša zemlja zauzima prvo mesto u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugo po proizvodnji; poseduje dobro razvijenu infrastrukturu i značajnu tehnološku osnovu. Nastavlja se sistematska diversifikacija isporuka ka istoku, ističe se u saopštenju Kremlja.
Kako se navodi, poslednjih godina značajno je proširena resursna baza, pušteni su u rad novi gasovodi i uspostavljen je perspektivan sektor prirodnog tečnog gasa.
sputnikportal.rs
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