PUTIN SAOPŠTIO: Rusija prva u svetu po rezervama prirodnog gasa

RUSIJA se nalazi na prvom mestu u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugom mestu po proizvodnji, saopštila je pres-služba predsednika Rusije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

-Naša zemlja zauzima prvo mesto u svetu po rezervama prirodnog gasa i drugo po proizvodnji; poseduje dobro razvijenu infrastrukturu i značajnu tehnološku osnovu. Nastavlja se sistematska diversifikacija isporuka ka istoku, ističe se u saopštenju Kremlja.

Kako se navodi, poslednjih godina značajno je proširena resursna baza, pušteni su u rad novi gasovodi i uspostavljen je perspektivan sektor prirodnog tečnog gasa.

sputnikportal.rs

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