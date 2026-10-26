Ekonomija

INVESTITORI UZDRŽANI: Bitkoin blago pao na 71.750 evra, itirijum na 2.075 evra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 16:40

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 0,17 odsto na 71.753,52 evra.

ИНВЕСТИТОРИ УЗДРЖАНИ: Биткоин благо пао на 71.750 евра, итиријум на 2.075 евра

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi je 20,30 milijardi evra, što je relativno niska vrednost koja može da ukazuje na uzdržanost investitora.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", malo gore u odnosu na jučerašnjih 54 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 0,62 odsto na 2.075,23 evra, a bajnens koin (BNB) porastao za 0,53 odsto na 663,72 evra.

Kriptovaluta solana ((SOL) porasla je 0,64 odsto na 90,74 evra, a avalanš (AVAX) za 1,53 odsto na 7,99 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 2,08 odsto na 1,09 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANK, ERA i QNT.

Tanjug

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