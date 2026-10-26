INVESTITORI UZDRŽANI: Bitkoin blago pao na 71.750 evra, itirijum na 2.075 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 0,17 odsto na 71.753,52 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi je 20,30 milijardi evra, što je relativno niska vrednost koja može da ukazuje na uzdržanost investitora.
Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", malo gore u odnosu na jučerašnjih 54 u istoj kategoriji.
Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 0,62 odsto na 2.075,23 evra, a bajnens koin (BNB) porastao za 0,53 odsto na 663,72 evra.
Kriptovaluta solana ((SOL) porasla je 0,64 odsto na 90,74 evra, a avalanš (AVAX) za 1,53 odsto na 7,99 evra.
Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 2,08 odsto na 1,09 evra.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BANK, ERA i QNT.
Tanjug
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
CENTKOM NAPRAVIO PLANOVE ALI...Tramp: SAD neće danas napasti Iran
25. 10. 2026. u 19:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)