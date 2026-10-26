KIRIL DMITRIJEV PORUČIO EVROPI: Priznajte, bez ruskog gasa nema opstanka

EVROPSKE birokrate moraju da priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi preživela, rekao je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev.

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- S obzirom na to da cene gasa u Evropi obaraju istorijske rekorde, evropske birokrate moraju da isprave greške i priznaju da je Evropi potreban ruski gas da bi opstala - napisao je on na mreži Iks.

Evropske cene gasa porasle su za 2 odsto, prešavši 1.100 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od 21. decembra 2022. godine, prema podacima londonske berze ICE.