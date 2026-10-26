Ekonomija

FOND PIO SE UPRAVO OGLASIO: Najnovija informacija o visini penzije

В. Н.

26. 10. 2026. u 15:40

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SAOPŠTENA je najnovija informacija po pitanju prosečnog iznosa penzije u zvaničnoj objavi Fonda PIO.

ФОНД ПИО СЕ УПРАВО ОГЛАСИО: Најновија информација о висини пензије

Foto: AI generated/Gemini

U saopštenju se napominje da je zvanični podatak objavljen, danas, 26. oktobra 2026. godine.

Prosečan iznos penzije

- Prosečan iznos penzije za septembar 2026. godine iznosi 56.826 dinara - saopštio je Fond PIO.

(Alo)

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