FOND PIO SE UPRAVO OGLASIO: Najnovija informacija o visini penzije
SAOPŠTENA je najnovija informacija po pitanju prosečnog iznosa penzije u zvaničnoj objavi Fonda PIO.
U saopštenju se napominje da je zvanični podatak objavljen, danas, 26. oktobra 2026. godine.
Prosečan iznos penzije
- Prosečan iznos penzije za septembar 2026. godine iznosi 56.826 dinara - saopštio je Fond PIO.
(Alo)
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