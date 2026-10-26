DRŽAVA DAJE 190 MILIONA DINARA ZA LOVSTVO: Otvoren konkurs, evo kada ističe rok
UPRAVA za šume objavila je danas Konkurs za raspodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje lovstva za subvencije u oblasti lovstva za 2026. godinu, a opredeljena sredstva iznose 190 miliona dinara. Rok za prijavljivanje je 2. novembar, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Sredstva su namenjena razvoju lovstva i unapređenju stanja populacija divljači i njihovih staništa, poboljšanju uslova za gazdovanje lovištima i podršci korisnicima lovišta i lovačkim organizacijama.
Kako je navedeno, sredstva se mogu koristiti za nabavku lovostajem zaštićenih vrsta sitne divljači, hrane i medikamenata za divljač, kao i za nabavku sredstava i opreme za monitoring divljači, uključujući terenska vozila, uređaje za osmatranje, foto-klopke, automatske hranilice, gorivo i drugu neophodnu opremu.
Konkursom je predviđeno i finansiranje izgradnje i rekonstrukcije prihvatilišta za divljač, čeka, hranilišta, solišta i drugih objekata koji doprinose poboljšanju uslova za boravak i uzgoj divljači.
Podrška obuhvata i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za proizvodnju divljači, kao i rekonstrukciju i opremanje lovačkih domova.
Posebna mera u okviru Konkursa usmerena je na unapređenje stanja i povećanje brojnosti populacija lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači, navedeno je u saopštenju.
Njena realizacija doprineće jačanju populacija i dugoročnom očuvanju ovih vrsta, poboljšanju stanja u lovištima i stvaranju povoljnijih uslova za održivo gazdovanje divljači i njenim staništima. Značajna pažnja posvećena je i unapređenju sigurnosti u lovstvu kroz subvencionisanje osiguranja.
Ko može do novca iz državnog konkursa i koje troškove pokriva 190 miliona dinara
Podrška je predviđena i za edukaciju u oblasti lovstva, kao i za rad lovačkih organizacija sa područja Autonomne pokrajine KiM.
Prijave na konkurs podnose se isključivo elektronskim putem, na adresu office.sume.lovstvo@minpolj.gov.rs, uz odgovarajući prijavni obrazac i propisanu prateću dokumentaciju, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume: www.upravazasume.gov.rs.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 2. novembar 2026. godine do 9 časova, a detaljni uslovi konkursa, kriterijumi za dodelu sredstava i spisak potrebne dokumentacije dostupni su u tekstu konkursa na internet stranici Uprave za šume.
U saopštenju je istaknuto da ovim ulaganjem Ministarstvo nastavlja da pruža podršku korisnicima lovišta i lovačkim organizacijama, prepoznajući značaj njihovog rada u očuvanju prirodnih resursa, zaštiti biodiverziteta i unapređenju lovstva kao važnog dela održivog upravljanja prirodnim bogatstvima Srbije.
(Bizportal)
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