NEĆU KONCERT SAMO DA BIH UZEO PARE: Peđa Medenica o životu u Bačkoj Palanci, saradnji sa kolegama i ljubavi prema parfemima (FOTO)
PEVAČ Peđa Medenica ne žuri sa solističkim koncertom u Beogradu, jer želi da publici ponudi veče ispunjeno svojim pesmama, a ne da na scenu izađe samo da bi ispunio očekivanja
Pevač za „Večernje novosti“ ne krije da ima mnogo ponuda, ali ističe da mu je važnije da sve uradi onako kako je zamislio.
- Nije vreme, jer mi fali još sedam-osam pesama. Ako pravim koncert, hoću da pevam svoje pesme i da sat i po barem ljudima ponudim ono što sam otpevao i napravio. Bilo je mnogo ponuda za koncert, ali ja hoću koncert za svoju dušu, a ne da uzmem pare.
Za razliku od brojnih kolega, Peđa nije odlučio da život i posao veže za Beograd. Iako su ga pre desetak godina u prestonici čekali stan i posao za suprugu, procenio je da bi život na estradi zahtevao i kompromise na koje nije bio spreman.
- U šali volim da kažem da sam mesar, ali sam vegan. Ja sam pevač, ali ne živim kao da sam deo estrade. Pre deset godina sam razmišljao da se preselim u Beograd. Mene je ovde sve čekalo, i stan i posao za ženu, ali sam shvatio da, ako bi živeo ovde i radio ovaj posao, moraš da budeš malo grublji, da neke svoje emocije zaboraviš, da sediš sa ljudima sa kojima ti ne prija. Zato sam odlučio da ostanem u Bačkoj Palanci.
Medenica je tokom karijere sarađivao sa brojnim izvođačima, a posebno mu je drago što je sa Aleksandrom Prijović, osim poslovnog odnosa, izgradio i prijateljstvo. Njihova saradnja zasniva se na međusobnom poštovanju, a pevač najavljuje da bi u budućnosti mogao ponovo da je obraduje nekom pesmom.
- Aleksandra je čula pesmu, došla u studio, a ja nisam ni bio tu. Šta ću ja sad tu da joj objašnjavam kako treba da se otpeva? Mi se jako poštujemo i drago mi je što je imam za prijatelja. Ja sam se malo ulenjio, ali imam ideju da ću joj još nešto napraviti.
Ipak, kada se ugase svetla na sceni, jedna od njegovih najvećih strasti nema mnogo veze sa muzikom. Reč je o parfemima, kojima je, kako priznaje, toliko privržen da je supruzi obećao da više neće kupovati nove, ali tom obećanju teško odoleva.
- Istina je, ženi sam obećao da više neću kupovati parfeme, ali ne mogu. To je neka moja opsesija. Evo, u autu imam sad devet parfema, a kod kuće sigurno oko 400. Bacio sam mnogo para, mogao sam da kupim nešto pametnije, ali ja kada sam na aerodromu i osetim na nekome dobar parfem, odmah priđem i pitam koji je to miris.
Njegova kolekcija toliko je porasla da je počeo da razmišlja i o tome gde će smestiti sve bočice, pa bi deo uskoro mogao da završi i kod komšije. Ipak, Medenica ističe da parfeme ne čuva samo za sebe, već ih rado poklanja drugima.
- Iskreno, moram da vidim sa komšijom da prebacim deo parfema kod njega, jer nemam više gde da ih držim. Ali ja volim i da poklanjam parfeme, poklonio sam sigurno oko 200. Ljudi kada me pitaju šta hoću za rođendan, ja kažem parfem, a oni ostanu u čudu - poručio nam je Medenica.
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