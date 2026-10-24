NEĆU KONCERT SAMO DA BIH UZEO PARE: Peđa Medenica o životu u Bačkoj Palanci, saradnji sa kolegama i ljubavi prema parfemima (FOTO)

PEVAČ Peđa Medenica ne žuri sa solističkim koncertom u Beogradu, jer želi da publici ponudi veče ispunjeno svojim pesmama, a ne da na scenu izađe samo da bi ispunio očekivanja

Foto: Privatna arhiva

Pevač za „Večernje novosti“ ne krije da ima mnogo ponuda, ali ističe da mu je važnije da sve uradi onako kako je zamislio.

- Nije vreme, jer mi fali još sedam-osam pesama. Ako pravim koncert, hoću da pevam svoje pesme i da sat i po barem ljudima ponudim ono što sam otpevao i napravio. Bilo je mnogo ponuda za koncert, ali ja hoću koncert za svoju dušu, a ne da uzmem pare.

Za razliku od brojnih kolega, Peđa nije odlučio da život i posao veže za Beograd. Iako su ga pre desetak godina u prestonici čekali stan i posao za suprugu, procenio je da bi život na estradi zahtevao i kompromise na koje nije bio spreman.

- U šali volim da kažem da sam mesar, ali sam vegan. Ja sam pevač, ali ne živim kao da sam deo estrade. Pre deset godina sam razmišljao da se preselim u Beograd. Mene je ovde sve čekalo, i stan i posao za ženu, ali sam shvatio da, ako bi živeo ovde i radio ovaj posao, moraš da budeš malo grublji, da neke svoje emocije zaboraviš, da sediš sa ljudima sa kojima ti ne prija. Zato sam odlučio da ostanem u Bačkoj Palanci.

Medenica je tokom karijere sarađivao sa brojnim izvođačima, a posebno mu je drago što je sa Aleksandrom Prijović, osim poslovnog odnosa, izgradio i prijateljstvo. Njihova saradnja zasniva se na međusobnom poštovanju, a pevač najavljuje da bi u budućnosti mogao ponovo da je obraduje nekom pesmom.

- Aleksandra je čula pesmu, došla u studio, a ja nisam ni bio tu. Šta ću ja sad tu da joj objašnjavam kako treba da se otpeva? Mi se jako poštujemo i drago mi je što je imam za prijatelja. Ja sam se malo ulenjio, ali imam ideju da ću joj još nešto napraviti. Foto: Privatna arhiva

Ipak, kada se ugase svetla na sceni, jedna od njegovih najvećih strasti nema mnogo veze sa muzikom. Reč je o parfemima, kojima je, kako priznaje, toliko privržen da je supruzi obećao da više neće kupovati nove, ali tom obećanju teško odoleva.

- Istina je, ženi sam obećao da više neću kupovati parfeme, ali ne mogu. To je neka moja opsesija. Evo, u autu imam sad devet parfema, a kod kuće sigurno oko 400. Bacio sam mnogo para, mogao sam da kupim nešto pametnije, ali ja kada sam na aerodromu i osetim na nekome dobar parfem, odmah priđem i pitam koji je to miris.

Njegova kolekcija toliko je porasla da je počeo da razmišlja i o tome gde će smestiti sve bočice, pa bi deo uskoro mogao da završi i kod komšije. Ipak, Medenica ističe da parfeme ne čuva samo za sebe, već ih rado poklanja drugima.

- Iskreno, moram da vidim sa komšijom da prebacim deo parfema kod njega, jer nemam više gde da ih držim. Ali ja volim i da poklanjam parfeme, poklonio sam sigurno oko 200. Ljudi kada me pitaju šta hoću za rođendan, ja kažem parfem, a oni ostanu u čudu - poručio nam je Medenica.

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