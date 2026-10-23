VELIKA KRIZA, PRAZNE POLICE SUPERMARKETA U ITALIJI: Nestašica osnovnih životnih namirnica (VIDEO)

GRADONAČELNIK Napulja Gaetano Manfredi upozorio je da se grad suočava sa paralizom zbog blokada i sve ozbiljnijih problema sa snabdevanjem.

Foto: /X/ @moodswingsdsrdr

Štrajkovi i blokade puteva na jugu Italije izazvali su ozbiljne probleme sa snabdevanjem u Napulju, gde su rafovi supermarketa sve prazniji, a oko 90 odsto benzinskih pumpi u regionu Kampanija je ostalo bez goriva.

Prevoznici protestuju zbog naglog rasta cena goriva od početka rata u Iranu i uprkos najavi državne finansijske pomoći, kažu da će nastaviti sa blokadama.

Blokade glavnih autoputeva otežavale su isporuku robe, a situaciju dodatno pogoršava stvaranje kućnih zaliha zbog straha od dugoročne nestašice hrane.

Nekim supermarketima je ponestalo mleka, jogurta, jaja, mesa, ulja, testenina, voća i povrća, kao i konzerviranog paradajza i pasulja.

Postoji i nestašica drugih proizvoda za svakodnevnu upotrebu, uključujući toalet papir i pesak za mačke.

Shelves in supermarkets across southern Italy are rapidly emptying. The region is also experiencing shortages of fuel, medicine, and building materials. This is due to a protest by truck drivers who are opposing high fuel prices. Some carriers have suspended deliveries, and young people are increasingly joining the protesting truck drivers, blocking roads and highways, which is paralyzing freight transport. — Neca Force (@NecaForce) October 23, 2026

- Situacija je postala užasna u poslednjih dan ili dva - rekla je za Njujork tajms Nuncija Fumo (53), koja je posetila supermarket u zapadnom delu Napulja.

Iako nije zabrinuta za sopstvene zalihe hrane, zabrinuta je zbog ponašanja drugih kupaca. - Ljudi polude. Paniče. A to nije dobro - rekla je.

- Gore je nego što sam očekivala- rekao je penzioner Đuzepe Kriši, koji je izašao iz prodavnice sa kesom keksa.

Radnici u transportu protestuju zbog rastućih operativnih troškova od početka rata u Iranu.

Prema podacima italijanske vlade, cene benzina su porasle za 27 odsto od februara , a dizela za 32 odsto.

- Ne želimo da izazivamo neprijatnosti, ali je neophodno. Na kraju meseca, sa našim troškovima, ne možemo ovako da živimo ili radimo - rekao je Salvatore Espozito, jedan od demonstranata koji se od nedelje nalazi u gradskoj luci.

Pored usporavanja saobraćaja na autoputevima, demonstranti blokiraju i pristup skladištima goriva gde se tankeri pune gorivom.

Gaetano La Roka, predsednik udruženja koje predstavlja operatere benzinskih stanica u Kampaniji, rekao je da je oko 90 odsto benzinskih stanica u regionu ostalo bez goriva.

Nestašica goriva je takođe otežala svakodnevni život stanovnicima. Taksista Karmine Čiliberti rekao je da je morao da vozi skoro 45 minuta izvan Napulja da bi pronašao otvorenu benzinsku stanicu.

🇮🇹 À Salerne, dans le sud de l’Italie, les rayons des supermarchés sont TOUJOURS VIDES après des jours de manifestations des camionneurs ! Les blocages ont étouffé les livraisons de produits de base essentiels comme les pâtes, le lait, la viande et les fruits frais. https://t.co/DvvioffZes — Joel Nadon (@JoelNadon) October 23, 2026

Italijanska premijerka Đorđa Meloni objavila je u četvrtak da će vlada izdvojiti iznos ekvivalentan oko 200 miliona dolara kako bi pomogla prevoznicima, poljoprivrednicima i ribarima pogođenim visokim cenama goriva.

Međutim, još nije jasno da li će ta mera biti dovoljna da se okončaju protesti. Espozito je rekla da najavljena pomoć nije dovoljna i da će se blokade nastaviti.

Cene goriva postale su glavno političko pitanje za Meloni, koja je došla na vlast 2022. godine obećavajući da će zaštititi radničke porodice.

Njena vlada se takođe suočava sa visokim javnim dugom i već je ove godine izdvojila više od 3 milijarde dolara za vanredne mere kako bi pokušala da održi niske cene goriva.

Nezadovoljstvo među stanovnicima južne Italije je dodatni problem za premijerku uoči izbora koji se očekuju sledeće godine.

🇮🇹 Supermarket shelves are going EMPTY in southern Italy as furious truck drivers and farmers bring major supply routes to a standstill over soaring fuel prices. Protesters have blocked sections, disrupting food deliveries across Campania and surrounding areas. Fresh fruit, vegetables, milk, and meat are stuck in trucks or warehouses, while supermarkets struggle to keep their shelves stocked. Even pasta production and buffalo mozzarella supplies have reportedly been disrupted, with factories struggling to get essential ingredients. The protests have spread across several southern regions, including Puglia, Calabria, Sicily, and Campania, as drivers say rising diesel costs are making their businesses increasingly difficult to sustain. And now ordinary Italians are walking into supermarkets and finding EMPTY SHELVES. Writer: Sol https://t.co/72lw6JIooX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2026

Problemi sa snabdevanjem počeli su da utiču i na mala preduzeća. Karmela Apetino (73), vlasnica porodične picerije u istorijskom centru Napulja, rekla je da joj isporuke kvasca i sira već kasne.

Međutim, naglasila je da razume nezadovoljstvo prevoznika. S druge strane, Đenaro Lubrano, vlasnik male porodične prodavnice delikatesa, rekao je da za sada još uvek ima dovoljno testenina, jaja i pasulja.

Veruje da mu ide u prilog činjenica da su cene u njegovoj prodavnici više nego u supermarketima, zbog čega kupci nisu požurili da se snabdevaju.

- Za sada imamo dovoljno, ali će nam ponestati zaliha. A kada se to desi, pridružićemo se prevoznicima u protestu - rekao je.

Gradonačelnik Napulja Gaetano Manfredi upozorio je da je grad u opasnosti od paralize zbog blokada i sve ozbiljnijih problema sa snabdevanjem. Dok su prevoznici najavili da će protesti biti nastavljeni, stanovnici se plaše da će nestašica hrane i goriva nastaviti.

(Večernji list)

