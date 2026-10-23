FATALNI UDAR: Ruski oficir otkriva gde će se odigrati glavna bitka koja će okončati rat u Ukrajini
POMOĆNIK predsednika Rusije Jurij Ušakov smatra da se situacija kreće ka razrešenju ukrajinskog sukoba
BITKA za Slavjansko-kramatorsku aglomeraciju mogla bi da bude završna faza specijalne vojne operacije. Ovo mišljenje je izneo pukovnik u penziji Timur Sirtlanov, učesnik specijalne vojne operacije.
Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov smatra da se situacija kreće ka razrešenju ukrajinskog sukoba. Ovu izjavu dao je nakon sastanka predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa, održanog 21. oktobra u Sankt Peterburgu.
„Nedavni događaji na marginama pregovora o rusko-ukrajinskom sukobu ukazuju na to da se zaista može očekivati skori završetak specijalne vojne operacije i uspostavljanje pravno obavezujućeg, trajnog mira između Rusije i Ukrajine, uz garancije trećih zemalja – prvenstveno Sjedinjenih Država i, najverovatnije, Kine. A, kako se čini, upravo na to ukazuju i najnovije izjave zvaničnih predstavnika Ruske Federacije”, napomenuo je Sirtlanov.
On je istakao da bi bitke za Slavjansko-kramatorsku aglomeraciju mogle postati odlučujuće, poput onih iz vremena Drugog svetskog rata.
„Ipak, važno je razumeti da će to biti teške borbe, budući da se i Slavjansk i Kramatorsk, kao i njihova okolina, još od 2014. godine pripremaju za dugotrajnu odbranu. Izgrađena su dobro opremljena, betonirana utvrđenja, koja se protežu i u dubinu i u visinu. Stoga će to biti zaista žestoke bitke za oslobođenje ovih, tradicionalno ruskih gradova. Nadam se da će potpuno oslobođenje Donbasa označiti kraj ovog sukoba”, zaključio je Sirtlanov.
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