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FATALNI UDAR: Ruski oficir otkriva gde će se odigrati glavna bitka koja će okončati rat u Ukrajini

Новости онлајн

23. 10. 2026. u 11:04

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POMOĆNIK predsednika Rusije Jurij Ušakov smatra da se situacija kreće ka razrešenju ukrajinskog sukoba

ФАТАЛНИ УДАР: Руски официр открива где ће се одиграти главна битка која ће окончати рат у Украјини

MOD Rusije

BITKA za Slavjansko-kramatorsku aglomeraciju mogla bi da bude završna faza specijalne vojne operacije. Ovo mišljenje je izneo pukovnik u penziji Timur Sirtlanov, učesnik specijalne vojne operacije.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov smatra da se situacija kreće ka razrešenju ukrajinskog sukoba. Ovu izjavu dao je nakon sastanka predsednika Vladimira Putina i specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa, održanog 21. oktobra u Sankt Peterburgu.

„Nedavni događaji na marginama pregovora o rusko-ukrajinskom sukobu ukazuju na to da se zaista može očekivati skori završetak specijalne vojne operacije i uspostavljanje pravno obavezujućeg, trajnog mira između Rusije i Ukrajine, uz garancije trećih zemalja – prvenstveno Sjedinjenih Država i, najverovatnije, Kine. A, kako se čini, upravo na to ukazuju i najnovije izjave zvaničnih predstavnika Ruske Federacije”, napomenuo je Sirtlanov.

On je istakao da bi bitke za Slavjansko-kramatorsku aglomeraciju mogle postati odlučujuće, poput onih iz vremena Drugog svetskog rata.

„Ipak, važno je razumeti da će to biti teške borbe, budući da se i Slavjansk i Kramatorsk, kao i njihova okolina, još od 2014. godine pripremaju za dugotrajnu odbranu. Izgrađena su dobro opremljena, betonirana utvrđenja, koja se protežu i u dubinu i u visinu. Stoga će to biti zaista žestoke bitke za oslobođenje ovih, tradicionalno ruskih gradova. Nadam se da će potpuno oslobođenje Donbasa označiti kraj ovog sukoba”, zaključio je Sirtlanov.

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