MINHENSKI IFO: Nemačka nedovoljno ulaže u visoke tehnologije, propušta priliku za veći rast

NEMAČKE kompanije ulažu relativno malo novca u istraživanje i razvoj visokotehnoloških industrija u poređenju sa firmama u drugim razvijenim zemljama, čime se propušta prilika za snažniji privredni rast, pokazala je danas objavljena studija minhenskog instituta Ifo.

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U Nemačkoj se samo 20 odsto industrijskih ulaganja u istraživanje i razvoj usmerava u visokotehnološke sektore, poput farmaceutske industrije, proizvodnje čipova i vazduhoplovstva.

U Sjedinjenim Američkim Državama taj udeo iznosi 68 odsto, dok je Francuska sa 46 odsto približno na sredini lestvice.

-Nemačka usmerava istraživanja na tradicionalne industrijske sektore. Nasuprot tome, zemlje sa većim udelom visokotehnoloških istraživanja uglavnom ostvaruju snažniji rast, čak i kada se uzmu u obzir razlike u ukupnom nivou ulaganja u istraživanje, izjavio je direktor Ifo centra za ekonomiju inovacija i digitalnu transformaciju Oliver Falk.

Razlika između Nemačke i vodećih zemalja povećavala se tokom prethodnih decenija.

Udeo visokotehnoloških sektora u nemačkim industrijskim izdacima za istraživanje i razvoj smanjen je sa 32 odsto 1995. godine na oko 20 odsto 2023. godine, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama u istom periodu porastao sa 57 na 68 odsto.

Istovremeno, tri četvrtine nemačkih ulaganja u industrijska istraživanja i razvoj odlazi u takozvane srednjetehnološke sektore, među kojima su automobilska i mašinska industrija, kao i hemijska industrija.

Istraživači su utvrdili da je udeo ulaganja u visokotehnološke sektore povezan sa kasnijim privrednim rastom konkretne države.

Ako je udeo visokotehnoloških istraživanja u jednoj zemlji u određenoj godini veći za 10 procentnih poena, realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stanovniku u narednih pet godina u proseku je veći za skoro 0,5 procentnih poena godišnje.

Prema rezultatima studije, da je udeo visokotehnoloških sektora u nemačkim izdacima za istraživanje i razvoj 2023. godine iznosio 38 odsto, koliko je međunarodni prosek, umesto 20 odsto, godišnji rast BDP-a po stanovniku u srednjem roku bio bi viši za oko 0,9 procentnih poena

Autori studije smatraju da nije dovoljno postaviti cilj koji se odnosi samo na ukupan obim ulaganja u istraživanje i razvoj.

Važno je i u koje se tehnologije novac usmerava, kao i da li one imaju potencijal da podstaknu veći privredni rast.

Kreatori ekonomske politike trebalo da stvore uslove koji kompanijama olakšavaju ulaganje u rizične inovacione projekte sa potencijalom da promene tržište, uključujući poreski sistem koji podstiče inovacije i bolji pristup rizičnom kapitalu, poručuje Ifo.

Studija se zasniva na podacima OECD-a o izdacima za istraživanje i razvoj u pojedinačnim prerađivačkim sektorima, kao i na podacima o privrednoj aktivnosti u 18 zemalja u periodu od 2000. do 2024. godine.

Sektori su podeljeni na visokotehnološke, srednjetehnološke i niskotehnološke, a istraživači su analizirali vezu između strukture ulaganja u pojedinoj godini i privrednog rasta u narednim godinama.

U analizi su uzete u obzir i razlike u prihodima, ukupnim izdacima za istraživanje i razvoj, državnoj potrošnji, inflaciji, broju stanovnika, obrazovanju i vladavini prava, navodi Ifo na svojoj veb stranici.

Tanjug

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