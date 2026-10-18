VELIKI PREOKRET U RATU U UKRAJINI? Trampova administracija razmatra povratak ruskog gasa u Evropu
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost da Evropa obnovi kupovinu ruskog gasa kao deo plana za rešavanje sukoba u Ukrajini, objavio je "Njujork tajms", pozivajući se na izvore.
Ključni element sveobuhvatnog plana Trampove administracije za uspostavljanje mira u Ukrajini je predlog koji bi mogao kardinalno da izmeni dugogodišnju energetsku politiku SAD, piše njujorški list.
Izaslanici američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner navodno su razgovarali o ovoj inicijativi sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima, uključujući šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, tokom posete Kijevu u septembru.
Američki zvaničnici su predložili Ukrajini da razmotri obnovu rada cevovoda kojima je ranije transportovan ruski gas u Evropu. Vašington se nada da bi takav potez mogao biti podsticaj za Moskvu da pristane na okončanje sukoba, a ponovno aktiviranje podvodnog gasovoda "Severni tok" vidi kao "lako dostižan cilj" u slučaju da se postigne mirovni sporazum, ističe se u članku.
Međutim, u tekstu napominju da su evropski pregovarači negativno reagovali na predlog, iako zvaničnici Trampove administracije veruju da bi obnavljanje izvoza ruskog gasa moglo da postane deo mirovnog sporazuma.
Prema izvorima, američka strana ukazuje na potencijalne prihode Ukrajine od tranzita goriva, kao i na zainteresovanost evropskih potrošača za jeftiniju energiju.
(RT Balkan)
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