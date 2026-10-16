OBJAVLJENE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin narednih 7 dana

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.

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Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 23. oktobra. Cene su bez promene

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Cena nafte pada u svetu

Investitori čekaju podatke o inflaciji u evrozoni kako bi procenili da li visoke cene nafte i dalje pojačavaju inflatorne pritiske, što je važno i za naredne odluke o kamatnim stopama.

Fjučersi severnomorske nafte Brent pojeftinili su za 0,48 odsto, na 105,340 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI pala za 0,62 odsto, na 97,371 dolar po barelu, prenosi CNBC.a.

(Blic)

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