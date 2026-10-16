Albert Rijera za "Novosti": Želim da me Delije pamte kao nekoga ko je bio uspešan i osvajao trofeje

Španski stručnjak je "otvorio dušu" i otkrio plan koji ima kada su u pitanju crveno-beli

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

"Ne postoji klub na svetu u kojem niste "mrtvi" ako ne pobeđujete. Mi treneri preživljavamo tako što ostvarujemo dobre rezultate, bez obzira na to gde radimo. U klubu poput Crvene zvezde, gde su očekivanja ogromna, sve je veće. To mi odgovara, jer volim da imam velike snove i postavljam sebi visoke ciljeve. Ne plašim se, jer sam i kao fudbaler uvek želeo da napredujem. Nalazim se u velikom klubu, ako ne mogu da se izborim sa pritiskom onda nije trebalo ni da dolazim." To, između ostalog, poručuje trener Crvene zvezde Albert Rijera u intervjuu za rođendanski broj "Novosti".

Intervju koji je rađen pre polaska u Lugano, gde su crveno-belu u međuvremenu poraženi rezultatom 3:2 - posle sumnjivog penala za domaćina u 89. minutu.

Harizmatični Španac imao je bogato igračko iskustvo u Španiji, Engleskoj, Francuskoj, iz ličnog primera dosta je naučio. Kroz karijeru oblikovali su ga mnogi treneri, pa 44-godišnjak sa Majorke u šampionu Srbije pokušava da sve spoji u jednu celinu kako bi crveno-beli zasijali na najvećoj sceni.

Koliko je trenutno Crvena zvezda daleko od nivoa koji želite?

- Ne mogu u procentima da odgovorim koliko smo daleko. Zadovoljan sam mnogim stvarima, ovaj klub ima mnogo mogućnosti i potencijala da stalno napreduje i raste. Za mene su promene normalna stvar, sprovodim ih za dobrobit tima. Prvog dana sam doneo važnu odluku da vratim u ekipu igrače koji su bili van tima, a bilo ih je šest. Hteo sam da ih vidim na delu. Svi igrači su skupi, kada su van tima, njihova vrednost je nula. Pogledajte koliko ih sada koristim iz te grupe, Balov i Bađo imaju ogroman potencijal, Handel je postao važan faktor u kreiranju igre. Uvek želim da imam na raspolaganju više igrača, jer želim da se uverim koliko mogu da nam pomognu da pobeđujemo. To je proces. Moj cilj je da u maju samo sedim na klupi, da ne budem kraj aut-linije i da uživam u njihovoj igri. Poslednja utakmica u maju biće pokazatelj šta smo uradili, zato nam možda na leto neće biti potrebne promene i da spremni ulazimo u nove kvalifikacije za Ligu šampiona.

Osim Valtera Zenge, nijedan strani trener nije uspeo da osvoji pehar sa Zvezdom, mnogi nisu ni potrajali dugo. Da li vam je to motivacija?

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To ne menja ništa. Znam šta želim i način na koji ću to da ostvarim. Potrebno nam je vreme. Za igrače je sve drugačije, navikli su na druge trenere, sisteme, a i za mene je prilika da se prilagodim. Ne igram isto u svim klubovima, jer na raspolaganju imam drugačije profile igrača. Na primer, sa Zvezdom volim da iznenadim rivala sa Gaštarovim ili Krunićem kada se transformišu sa pozicije štopera na mesto u veznom redu. Tako sam Kataija i Ivanića koristio da se preklapaju sa bekovima. I ja se prilagođavam fudbalerima koje imam, tako stvari funkcionišu u modernom fudbalu.

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Da li volite improvizacije na terenu, da "blefirate" pred protivnikom?

- To me pitate verovatno zato što sam Nakajamu i Lukasena stavio na suprotne pozicije, ali ja na taj način volim da iznenadim protivnika. To je veoma bitan faktor u fudbalu. Ako rivali znaju način na koji igrate i formaciju, pogotovo u današnje vreme sa mnogo informacija i analitika, onda ste predvidljivi. Ne želim da rivali mogu lako da nas "pročitaju", želim da znaju da imamo više načina na koji igramo. To nije blef, već samo više preferiram da iznenadim protivnika. Sa igračima nema improvizacije, jer znaju tačno šta se od njih traži na terenu, sa loptom i bez nje.

Kada budete jednog dana odlazili, kako biste voleli da vas navijači pamte, kao trofejnog trenera ili po tome da ste usadili novi DNK u klub?

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- To je povezano, ali najviše zbog čega sam ovde jeste to da pobedim. Naravno, želim da me pamte kao nekoga ko je mnogo pobeđivao i osvajao trofeje. Lično bih rekao da je odnos 50:50, jer je bitan i način na koji pobeđujete. Na primer, kada slavite 1:0 u poslednjem minutu, ali ste odigrali loše, tada razmišljate "neću da pobeđujem na taj način". DNK kluba je stil i koncept fudbala. Želim da budemo dominantni. Ono što mene ispunjava je da vidim kako igrači uživaju na terenu, tome sam težio dok sam i sam bio fudbaler. Igračima nikada ne kažem "Srećno" pre nego što izađu na teren, to bi bila poruka da će Bog da postigne pogodak za nas. Zato im kažem da uživaju i igraju dobro, a ako to uradite bliži ste pobedi.

Kako znate da su igrači usvojili vaše ideje?

- Za mene prvi igrač odbrane je napadač. Pogledajte Mbapea ili Vinisijusa i koliko ih kritikuju kada zapostave defanzivu. Imam konkretne zahteve za svakog fudbalera, a posle toga je sve moja odgovornost, pogotovo ako ga ne stavim na poziciju na kojoj može da pruži maksimum. Na primer, svi u Srbiji, pa i ja imam velika očekivanja od Vasilija Kostova. Zato mu kažem da može da igra na svakoj poziciji, da može da bude "šestica", "osmica", "desetka", kao i krilo, jer je u odličnom fizičkom stanju da ispuni svaki zahtev. Samo je pitanje mentaliteta, i da da prihvati: "Ja mogu da igram svuda". Onda je na meni da mu nađem poziciju na kojoj će pružiti maksimum i igrati dobro.

Kakve savete dajete mlađim igračima?

- Želim da budu džokeri, tako što će biti spremni da igraju na više pozicija kako bi bolje osetili igru. Najbolji primer je Stefan Gudelj, koji je štoper, a sada igra kao bek. Zato je i dobio poziv za nacionalni tim, jer je svestran. Da može da igra samo kao štoper možda ga Paunović ne bi pozvao u prvi tim Srbije. Rekao sam Veljku da može da ga koristi na bilo kom mestu u odbrani. Sada znam da Stefan razmišlja: "Nije mi bitno na koje mesto će me trener staviti, odigraću dobro". Znam da će kasnije igrači to ceniti, jer kada ne budu sa mnom i odu negde druge, moći će da odgovore svim zahtevima.

Vi ste imali primer u karijeri kada ste kao fudbaler odbili da promenite poziciju, da li zato to radite sa mlađim igračima?

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

- Espanjol sam koštao šest miliona, a tadašnji trener Lotina želeo je da me prebaci sa krila na ving-beka, odbio sam i otišao sam na pozajmicu u Siti. Deset godina kasnije u Galatasaraj došao je Mančini i pitao me da igram baš to i prihvatio sam, ali sam morao da se prilagodim. To je ono što kažem igračima, ne pravite iste greške koje sam ja činio u svojoj karijeri. Budite pametni, otvoreni, pokušajte da steknete što više znanja. Učim vas da ne ponovite moje greške.

Kako zadržati igrače srećnim iako ne igraju mnogo?

- Skoro je nemoguće. Ipak, u karijeri sam imao fantastičan primer kod Luisa Aragonesa, koji mi je bio trener u Majorki i pružio priliku sa 17 godina u prvoj ligi, a debitovao sam kod njega i u reprezentaciji Španije. Fudbalerima koji su se na prethodnoj utakmici našli u startnoj postavi nije govorio ni "dobro jutro". On je pričao da su to srećni igrači, oni su igrali i ja im nisam potreban. Zato je stalno bio uz one koji nisu dobili priliku da zaigraju, zbijao šale, smejao se sa njima. Možda je nekad bio oštar, ali im je pružao ljubav i to je ono što sam ja zadržao. I moji igrači znaju da ću biti sa onima koji nisu igrali.

Kako volite da provodite slobodne dane?

- Kada igrate na tri dana, nemate odmor. Nisam ljubitelj serija, volim da pogledam pokoji film. U svoje slobodno vreme, a ovde ga zasad nisam, volim da igram golf jer mi pruža drugačiji osećaj, individualni je sport, sve je mirnije, dok je u fudbalu sve brzo. Volim da provodim vreme sa partnerkom kada me poseti, kao i decom kada nisu u školi. Reprezentativnu pauzu sam iskoristio da odem u Madrid da budem sa njima. Nisam noćna osoba, više volim dan. Možda uveče popijem čašu vina, ali ne volim da izlazim, niti da ostajem da budem budan do kasno, pogotovo sada kada sam stariji. Ako legnem u dva ili tri ujutro, sledeći dan sam užasan. Više volim da se dobro odmorim i da narednog dana budem efikasan.

Koliko ste uspeli da obiđete Beograd, šta vam se najviše dopalo?

- Još ga nisam dobro upoznao. Prijatelji mi kažu: "Stalno radiš", ja im odgovorim: "Ne radim, ovo je moj posao". Zašto? Kada nešto volite to nije za vas rad, već posao. Volim ovo što radim. Ne patim zato što na stadionu provodim mnogo vremena. "Marakana" je moje srećno mesto. Nalazim se u klubu koji nije samo najveći u Srbiji, već u istoriji Jugoslavije. Zato su očekivanja najveća.

Kako se opuštate?

- Tako što gledam naše utakmice i tražim najbolja rešenja. Ovde smo mogli bolje, ovo ne treba. To je moja sreća, da pokušam da igrače učinim boljima.

Šta vam se najviše dopada kod Srba?

- Mislim da su Španci i Srbi slični po karakteru. Imamo vatru i žar, temperametni smo. U životu je važno naći balans, biti temperamentan, ali i ne skakati odmah na neku odluku koja vam se ne dopadne. To bih uporedio sa VAR u današnjem fudbalu, ne raduj se prerano, možda će vam ta proslava propasti, sačekaj malo. Uspevam da se indentifikujem i zbližim sa ljudima sa kojima sada sarađujem, jer smo fanatici.

Poznati stručnjaci Fatih Terim i Dominik Toret imali su veliki uticaj na vas, šta pokušavate da implementirate u svojoj filozofiji?

- Od Terima sam mogao da naučim kako se vodi tim i upravlja igračima i tu je bio najbolji. Toret je proveo 15 godina kao pomoćnik Gvardiole i poseduje neverovatno taktičko znanje, možda čak bolje i od Pepa, ali mu je nedostajalo iskustvo kao prvog trenera. Učio sam od obojice, potreban je balans, nije samo do autoriteta i taktike, već kombinacija obe stvari. Nisam prefektan, ali želim da implementiram kod mene obe ideje. Trener mora da bude kompletan po pitanju discipline, organizacije, vođenja svlačionice, psihološki deo je veoma bitan i kako ćete spremiti ekipu za velike utakmice. Morate da budete potkovani taktički, jer igračima su potrebna rešenja, morate da im pomognete da napreduju. Ako odigraju loše, morate da prepoznate zašto je tako i da već u sledećoj budete bolji.