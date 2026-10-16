IMAJU KONJA, A IDU PEŠKE! Društvene mreže bruje od smeha zbog blokaderske šetnje: Što ga ne jašete?”

NOVA šetnja blokadera postala je povod za salvu duhovitih komentara na društvenim mrežama, a glavna zvezda ovog puta nije ni politički program, ni protestna parola, već jedan neobičan nadimak – Bora Konj.

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Blokaderi su ponovo krenuli u pešačenje, ali je pažnju korisnika društvene mreže Iks privukla objava u kojoj se navodi da je među učesnicima šetnje i student Vladimir Antić, na mrežama poznat pod nadimkom Bora Konj.

I tu je počela prava komedija.

Korisnici društvenih mreža odmah su primetili ironiju u činjenici da pokret, čiji su pojedini simpatizeri političkim protivnicima ranije upućivali pretnje „jahanjem”, sada organizuje pešačenje u kojem učestvuje neko sa nadimkom Konj.

- Imaš konja, što ga ne jašeš? – pitanje je koje se, u različitim šaljivim varijantama, nametnulo u komentarima.

A što pešače, što ga ne jašu? 🤣🤣🤣 — Bez Pardona (@BezPardona1) October 16, 2026

- A što pešače, što ga ne jašu?

Objava o šetnji brzo je postala povod za podsmeh, a korisnici Iksa nisu propustili priliku da se našale na račun neobične situacije.

- A što pešače, što ga ne jašu? - napisao je korisnik profila „Bez Pardona”, uz emotikone koji plaču od smeha.

- Ček, brale, dok ga osedlaju. Rita se -glasio je komentar korisnice Apolonije Trojanske.

- Ahahahah, pa bolje da ga jašu! - napisao je Simeun Arsić, dok je korisnica pod imenom Lepotica ili Zver kratko poručila: „U duhu kampanje”.

I dok su blokaderi nastavili svoju šetnju, na društvenim mrežama očigledno je krenula sasvim drugačija trka – ona u smišljanju što duhovitijih komentara.

Od Bakićevog „jahaćemo ih” do Štimčeve predizborne poruke

Priča o „jahanju” političkih protivnika krenula je iz blokaderskih redova.

Tu retoriku je prvi u javni prostor uneo profesor Jovo Bakić, čije su izjave o „jahanju” predstavnika vlasti izazvale burne reakcije i postale jedna od najkontroverznijih poruka povezanih sa blokaderskim pokretom.

Izraz „jahanje” nije ostao samo na Bakićevoj izjavi, već je nastavio da se koristi u blokaderskoj retorici kao poruka upućena političkim protivnicima. Pretnje „jahanjem”, uz pominjanje „dinstanja”, „prženja” i drugih oblika obračuna, postale politički program blokaderskog pokreta.

Upravo na tu već uspostavljenu retoriku nadovezao se bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji je u predizbornoj kampanji pozvao građane da glasaju za Studentsku listu, uz poruku da će tako moći da „jašu konje”.

Štimčeva objava, praćena snimkom jahanja konja, izazvala je nove reakcije, posebno zbog političkog konteksta u kojem je izraz već dobio značenje daleko šire od običnog jahanja životinje.

Bakić je u svojim javnim nastupima govorio i o jurenju predstavnika vlasti po ulicama, njihovom „plivanju po Savi i Dunavu”, a kasnije je posegao i za kulinarskim metaforama, najavljujući „prženje” i „flambiranje” političkih protivnika.

Takve izjave su doprinele tome da se izrazi poput „jahanja” i „dinstanja” odomaće u delu blokaderskog političkog miljea.

Zato Štimčev predizborni snimak, iako u njemu nije direktno pretio političkim protivnicima, nije mogao da prođe bez podsećanja na raniju retoriku Jova Bakića.

A onda se u čitavoj priči pojavio Bora Konj i pružio korisnicima društvenih mreža priliku za novu rundu podsmeha.

Od Bakićevog „jahanja”, preko Štimčevog predizbornog poziva, stiglo se do blokaderskog pešačenja u kojem, prema objavi sa Iksa, učestvuje čovek sa nadimkom Konj.

I upravo zato je pitanje jednog korisnika mreža pogodilo samu suštinu ove političke ironije: „A što pešače, što ga ne jašu?”

(24 Sedam)