UKRAJINI su u potpunosti ponestale rakete-presretači za američki protivvazdušni raketni sistem „Patriot“.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

O tome izveštava Si-En-En, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom, a prenosi Strana ua.

Prema navodima televizije, „gotovo sve balističke rakete“ tokom poslednjeg ruskog napada nisu uspele da budu presretnute zbog nedostatka municije.

Kijev je mesecima upozoravao da mu ponestaje raketa za sisteme „Patriot“, koje su ne samo skupe već i deficitarne na svetskom tržištu. Međutim, situacija se dodatno pogoršala usled nesuglasica između Kijeva i Vašingtona.

„Ovaj zapanjujući razvoj događaja usledio je u trenutku sve oštrijeg javnog sukoba između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog. Poslednjih dana, Bela kuća je sklopila sporazum o uvozu ruskog dizel-goriva, što je izazvalo oštre kritike, i pojačala pritisak na Ukrajinu da obustavi napade na rusku naftnu infrastrukturu“, navodi se u tekstu.

Druge zemlje su, u međuvremenu, ili u potpunosti iscrple sopstvene zalihe ili nastoje da ojačaju sopstvene sisteme protivvazdušne odbrane u uslovima vojnih sukoba.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje