Svet

AU, RUSKA BALISTIČKA ČUDOVIŠTA SLOBODNO KRSTARE UKRAJINSKIM NEBOM: Stigao vapaj iz Kijeva - "Nemamo više raketa za Patriot"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 10. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINI su u potpunosti ponestale rakete-presretači za američki protivvazdušni raketni sistem „Patriot“.

АУ, РУСКА БАЛИСТИЧКA ЧУДОВИШТА СЛОБОДНО КРСТАРЕ УКРАЈИНСКИМ НЕБОМ: Стигао вапај из Кијева - Немамо више ракета за Патриот

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

O tome izveštava Si-En-En, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom, a prenosi Strana ua.

Prema navodima televizije, „gotovo sve balističke rakete“ tokom poslednjeg ruskog napada nisu uspele da budu presretnute zbog nedostatka municije.

Kijev je mesecima upozoravao da mu ponestaje raketa za sisteme „Patriot“, koje su ne samo skupe već i deficitarne na svetskom tržištu. Međutim, situacija se dodatno pogoršala usled nesuglasica između Kijeva i Vašingtona.

„Ovaj zapanjujući razvoj događaja usledio je u trenutku sve oštrijeg javnog sukoba između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog. Poslednjih dana, Bela kuća je sklopila sporazum o uvozu ruskog dizel-goriva, što je izazvalo oštre kritike, i pojačala pritisak na Ukrajinu da obustavi napade na rusku naftnu infrastrukturu“, navodi se u tekstu.

Druge zemlje su, u međuvremenu, ili u potpunosti iscrple sopstvene zalihe ili nastoje da ojačaju sopstvene sisteme protivvazdušne odbrane u uslovima vojnih sukoba.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŽALOST, NIJE ŠALA: Predbračni ugovor šokirao Srbiju - ovo su 23 tačke koje Goran mora da poštuje u braku, da li biste ga potpisali?

"NAŽALOST, NIJE ŠALA": Predbračni ugovor šokirao Srbiju - ovo su 23 tačke koje Goran mora da poštuje u braku, da li biste ga potpisali?