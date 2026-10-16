Biznis karavan Ekspa 2027 u Nišu i Leskovcu: Nove prilike za domaće privrednike

BIZNIS karavan Ekspa 2027, koji kompanija „EHRO 2027“ d.o.o. organizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, danas je posetio Niš i Leskovac, gde su privrednicima predstavljene konkretne mogućnosti za uključivanje u specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

Foto: Dragan Kujundžić

Cilj Biznis karavana je da kompanijama širom Srbije približi poslovne prilike koje donosi ovaj međunarodni događaj i podstakne njihovo aktivno učešće u pripremi i realizaciji izložbe.

Tokom susreta sa privrednicima predstavljene su mogućnosti registracije na digitalnoj biznis platformi, putem koje domaće kompanije mogu da ponude svoje proizvode i usluge međunarodnim učesnicima Ekspa 2027. Razgovaralo se i o uključivanju u Biznis program izložbe, mogućnostima za sponzorstva i druge oblike komercijalne saradnje, kao i o kupovini ulaznica za zaposlene, poslovne partnere i klijente.

Predstavnik kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Luka Živković istakao je da je jedan od glavnih ciljeva Biznis karavana da što veći broj domaćih kompanija prepozna mogućnosti za saradnju sa međunarodnim učesnicima, i to već tokom priprema za izložbu.

- Ekspo je prilika za velike kompanije, kao i za mala i srednja preduzeća iz svih delova Srbije. Međunarodni učesnici već pripremaju svoje paviljone i za to će im biti potrebne različite usluge, od logistike i transporta do IT podrške, računovodstva i opremanja enterijera - istakao je Živković.

Foto: Dragan Kujundžić

On je pozvao sve domaće kompanije da se registruju na biznis platformi i predstave svoje proizvode i usluge.

- Kompanije će moći da izaberu događaje koji su važni za njihovu delatnost, upoznaju potencijalne partnere iz inostranstva i otvore nove poslovne mogućnosti. Želimo da što više domaćih privrednika iskoristi priliku da uspostavi saradnju koja može da traje i nakon završetka izložbe - naglasio je Živković.

Direktor Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga Goran Jović naglasio je da Biznis karavan predstavlja važnu priliku za privrednike sa juga Srbije da se neposredno upoznaju sa načinima na koje mogu postati deo Ekspa 2027.

- Današnja prezentacija Ekspa prilika je da podstaknemo privrednike Jablaničkog i Pčinjskog okruga da aktivno učestvuju u pripremi i realizaciji izložbe. Naš prioritet je da upoznamo sve privrednike, bez obzira na veličinu njihovih kompanija, sa mogućnostima da se registruju na posebnoj platformi i pruže tehničku, logističku i drugu podršku međunarodnim učesnicima - rekao je Jović.

Foto: Dragan Kujundžić

On je dodao da je cilj da i privreda juga Srbije bude deo Ekspa 2027.

Foto: Dragan Kujundžić

Na predstavljanju Biznis karavana u Nišu prisutnim privrednicima obratio se i direktor Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga Bratislav Ćirković, koji je naglasio da Ekspo 2027 predstavlja priliku za nove poslove i dugoročni razvoj privrede jugoistočne Srbije.

- Na teritoriji koju pokriva naša Regionalna privredna komora posluje više od 4.500 privrednih subjekata i preko 60.000 preduzetničkih radnji. Ekspo je velika razvojna šansa za sve njih, ne samo da se predstave, već i da ostvare konkretne poslovne rezultate. Kao Privredna komora, pružićemo im svu neophodnu podršku da te prilike iskoriste. A kada govorimo o Ekspu i njegovoj temi, ja bih poručio – igraj za privredu, igraj za nove razvojne šanse - istakao je Ćirković.

Foto: Dragan Kujundžić

Biznis karavan nastaviće posete gradovima širom Srbije, uz podršku regionalnih privrednih komora, kako bi što više domaćih preduzetnika i kompanija dobilo pravovremene informacije o mogućnostima za uključivanje u Ekspo 2027 i povezivanje sa međunarodnim partnerima.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, i predstavljaće priliku za promociju privrednih, inovacionih i turističkih potencijala Srbije pred posetiocima iz celog sveta.

Foto: Dragan Kujundžić

Foto: Dragan Kujundžić