Drama u Splitu! Policija krenula u totalni obračun sa huliganima
Splitska policija počela je hapšenja osoba osumnjičenih da su tokom navijačkog kortea Torcide, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, uzvikivale antisemitske poruke i parole u kojima su pominjani Adolf Hitler i Aušvic.
Prema pisanju Slobodne Dalmacije, do sada je identifikovano najmanje desetak osoba.
Sumnjiče se za javno podsticanje na nasilje i mržnju, krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.
Istovremeno, policija je privela najmanje pet osoba za koje se sumnja da su učestvovale u masovnoj tuči sa navijačima Ajaksa na splitskoj Rivi.
Njima se na teret stavlja prinuda prema službenom licu, za šta je predviđena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.
Kako navodi pomenuti hrvatski list, nakon ispitivanja u Državnom tužilaštvu, osumnjičeni bi mogli biti izvedeni pred istražnog sudiju Županijskog suda u Splitu, uz predlog za određivanje istražnog zatvora.
Istraga se nastavlja, a očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti incidenata koji su pratili susret Hajduka i Ajaksa.
Preporučujemo
Partizan oborio rekord Evrolige!
16. 10. 2026. u 07:00
HRVATSKA POSLA! Ova fotografija je zgrozila ceo svet (FOTO)
16. 10. 2026. u 06:35 >> 06:50
Šteta! Evo šta je Zvezda izgubila nakon poraza u Luganu
16. 10. 2026. u 06:48
KAKAV OBRT! Evo šta su navijači NEC-a uradili Dušanu Tadiću!
16. 10. 2026. u 06:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)