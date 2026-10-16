Fudbal

Drama u Splitu! Policija krenula u totalni obračun sa huliganima

М.П.

16. 10. 2026. u 11:35

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Splitska policija počela je hapšenja osoba osumnjičenih da su tokom navijačkog kortea Torcide, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, uzvikivale antisemitske poruke i parole u kojima su pominjani Adolf Hitler i Aušvic.

Драма у Сплиту! Полиција кренула у тотални обрачун са хулиганима

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, do sada je identifikovano najmanje desetak osoba.

Sumnjiče se za javno podsticanje na nasilje i mržnju, krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Istovremeno, policija je privela najmanje pet osoba za koje se sumnja da su učestvovale u masovnoj tuči sa navijačima Ajaksa na splitskoj Rivi.

Njima se na teret stavlja prinuda prema službenom licu, za šta je predviđena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Kako navodi pomenuti hrvatski list, nakon ispitivanja u Državnom tužilaštvu, osumnjičeni bi mogli biti izvedeni pred istražnog sudiju Županijskog suda u Splitu, uz predlog za određivanje istražnog zatvora.

Istraga se nastavlja, a očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti incidenata koji su pratili susret Hajduka i Ajaksa.

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