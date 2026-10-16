Drama u Splitu! Policija krenula u totalni obračun sa huliganima

Splitska policija počela je hapšenja osoba osumnjičenih da su tokom navijačkog kortea Torcide, uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, uzvikivale antisemitske poruke i parole u kojima su pominjani Adolf Hitler i Aušvic.

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, do sada je identifikovano najmanje desetak osoba.

Sumnjiče se za javno podsticanje na nasilje i mržnju, krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Istovremeno, policija je privela najmanje pet osoba za koje se sumnja da su učestvovale u masovnoj tuči sa navijačima Ajaksa na splitskoj Rivi.

Njima se na teret stavlja prinuda prema službenom licu, za šta je predviđena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

🚨 BREAKING: 🇭🇷 Croatian hooligans from #Split while marching today before the game with Ajax 🇳🇱, resembled fascist chants like "Crush, crush, crush the Jews," "Auschwitz, Auschwitz," "Rise up, Hitler," and "Come on, come on, Ustaše." https://t.co/A8GykZxNxH — EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) October 15, 2026

Kako navodi pomenuti hrvatski list, nakon ispitivanja u Državnom tužilaštvu, osumnjičeni bi mogli biti izvedeni pred istražnog sudiju Županijskog suda u Splitu, uz predlog za određivanje istražnog zatvora.

Istraga se nastavlja, a očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti incidenata koji su pratili susret Hajduka i Ajaksa.