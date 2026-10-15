SAD produžile dozvolu za rad „Lukoilovih“ benzinskih stanica izvan Rusije

MINISTARSTVO finansija SAD produžilo je opštu dozvolu kojom se odobravaju određene transakcije koje uključuju maloprodajne objekte ruske kompanije „Lukoil“, odnosno benzinske stanice izvan Rusije.

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Prema dokumentu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), do 24. aprila 2027. godine dozvoljene su sve transakcije koje su inače zabranjene Izvršnom uredbom 14024, a koje uključuju kompaniju „Lukoil internešenel GmbH“ (LIG) ili bilo koji pravni subjekt u kojem LIG, direktno ili indirektno, poseduje udeo od 50 odsto ili više, uključujući „Lukoil Nort Amerika“ i „Lukoil Amerikas korporejšn“.

Dozvola se odnosi na transakcije uobičajene i neophodne za kupovinu robe i usluga, kao i za održavanje, rad ili postepeno gašenje poslovanja fizičkih benzinskih stanica koje se nalaze izvan Ruske Federacije.

Ministarstvo finansija SAD takođe je produžilo do 24. aprila 2027. godine opštu dozvolu kojom se odobravaju transakcije koje uključuju nekoliko zavisnih društava ruske kompanije „Lukoil“ u Bugarskoj.

„Sve zabranjene transakcije koje uključuju sledeće pravne subjekte dozvoljene su do 24. aprila 2027. godine: ’Lukoil Neftohim Burgas’, ’Lukoil Bugarija’, ’Lukoil Aviejšn Bugarija’, ’Lukoil Bugarija Bunker’, kao i svi drugi pravni subjekti u kojima navedena lica, direktno ili indirektno, pojedinačno ili zajedno, poseduju udeo od 50 odsto ili više“, navodi se u dokumentu.

sputnikportal.rs

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