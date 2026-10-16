SNEG VEJE U SRBIJI: Prizori kao usred zime (VIDEO)
PRAVA zimska idila usnimljena je danas na srpskoj planini Goliji, a gde, sudeći prema video snimcima sa lica mesta, sneg uveliko veje.
Nestvarne prizore postavila je Instagram stranica "srbiju_upoznaj", pa kratko napisala - "Golija upravo".
Podsetimo, kako je objavio danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), u Srbiji će u subotu, 17. oktobra biti umereno do potpuno oblačno vreme, u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom uz slab i umeren, na istoku zemlje povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, a najviša do 17 stepeni.
U Beogradu će biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše sredinom dana, slab zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni.
(Telegraf.rs)
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