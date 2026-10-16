Novak Đoković je "kriv" za povredu Karlosa Alkaraza
KAKVA teorija!
Novak Đoković nije direktno odgovoran za zdravstvene probleme Karlosa Alkaraza, ali je njegova teniska savršenost indirektno naterala mladog Španca da povuče potez koji ga je preskupo koštao.
Poznata australijska teniserka i bivša trenerka Serene Vilijams, Rene Stabs, lansirala je šokantnu teoriju koja je odmah podigla buru u javnosti. Ona tvrdi da je Alkaraz doživeo tešku povredu ručnog zgloba isključivo zbog želje da iskopira najboljeg tenisera svih vremena.
- Karlos je počeo rukom da pravi pokret nadole kao Novak Đoković i mislim da mu je taj novi pokret mnogo naudio. Ceh te promene mu je stigao na naplatu“, jasna je Stabsova.
Sam Alkaraz je pre povrede javno priznao da njegov novi servis neodoljivo podseća na Novakov, ističući da konstantno želi da napreduje kako bi lakše igrao na brzim podlogama protiv Janika Sinera.
Međutim, imitiranje Đokovića donelo mu je višemesečnu pauzu, a nakon povratka usledili su i neočekivani šok-porazi od Šeltona i Bergsa.
Dokazano je još jednom, Novakovi vanserijski pokreti i mehanika su jedinstveni, a pokušaji kopiranja šampionskog recepta za sada donose više štete nego koristi mlađim generacijama.
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
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