Novak Đoković je "kriv" za povredu Karlosa Alkaraza

KAKVA teorija!

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Novak Đoković nije direktno odgovoran za zdravstvene probleme Karlosa Alkaraza, ali je njegova teniska savršenost indirektno naterala mladog Španca da povuče potez koji ga je preskupo koštao.

Poznata australijska teniserka i bivša trenerka Serene Vilijams, Rene Stabs, lansirala je šokantnu teoriju koja je odmah podigla buru u javnosti. Ona tvrdi da je Alkaraz doživeo tešku povredu ručnog zgloba isključivo zbog želje da iskopira najboljeg tenisera svih vremena.

We had fun with this one https://t.co/1iREG36eRX — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) October 13, 2026

- Karlos je počeo rukom da pravi pokret nadole kao Novak Đoković i mislim da mu je taj novi pokret mnogo naudio. Ceh te promene mu je stigao na naplatu“, jasna je Stabsova.

Sam Alkaraz je pre povrede javno priznao da njegov novi servis neodoljivo podseća na Novakov, ističući da konstantno želi da napreduje kako bi lakše igrao na brzim podlogama protiv Janika Sinera.

Međutim, imitiranje Đokovića donelo mu je višemesečnu pauzu, a nakon povratka usledili su i neočekivani šok-porazi od Šeltona i Bergsa.

Carlos Alcaraz was out for months with a wrist injury, and now Rennae Stubbs has theorised what may have been the cause of the issue. 🔎 https://t.co/ymzkp0PDYo https://t.co/a6oJLdHJfn — Tennis365 (@tennis365com) October 14, 2026

Dokazano je još jednom, Novakovi vanserijski pokreti i mehanika su jedinstveni, a pokušaji kopiranja šampionskog recepta za sada donose više štete nego koristi mlađim generacijama.





