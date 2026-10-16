Tenis više nikada neće biti isti: Evo šta se sve menja

ATP predlaže ove promene pravila

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Kao glavni razlog ističe se potreba za smanjinjem opterećenja tenisera i rizik od povreda, nakon što su Karlos Alkaraz i Janik Siner ove godine propustili veliki deo sezone.

Alkaraz je zbog povrede desnog zgloba šake pauzirao četiri i po meseca i propustio dva grend slem turnira, dok Siner, koji je u julu osvojio Vimbldon, zbog upale desnog kolena neće igrati do kraja godine.

Predsednik ATP-a Andrea Gaudenci predložio je drugačiju raspodelu bodova, tako da se više vrednuju rezultati na najvećim turnirima.

Bilo bi ukinuto i pravilo koje omogućava igračima da tri slabija rezultata sa masters 1000 turnira zamene boljim učinkom na takmičenjima serije 500 ili 250. Cilj je da teniseri ne moraju da dodaju turnire u kalendar kako bi nadoknadili izgubljene bodove.

Promene dolaze uoči uvođenja novog turnira masters 1000 u Saudijskoj Arabiji, čime bi broj takmičenja tog ranga porastao na deset godišnje.

ATP planira i povećanje fonda za bonuse na kraju sezone sa 21,5 na 50 miliona dolara, kao i fond od 25 miliona dolara za podršku igračima koji godinu završe među 250 najboljih. Za penzione doprinose izdvajalo bi se oko 30 miliona dolara godišnje, za 300 tenisera.

Istovremeno, razmatra se smanjenje nagradnih fondova i obima takmičenja u konkurenciji parova od 2028. godine, a novac bi bio preusmeren u nagrade za kvalifikacije i rane runde singla.