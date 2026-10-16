PRIPREMA ZA HLADNE DANE: Evo koliko će da vozače da koštaju zimske gume, zamena i poseta vulkanizeru

SVEŽA jutra polako počinju da opominju vozače da je vreme za posetu vulkanizeru.

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Prema važećim pravilima, od 1. novembra do 1. aprila vlasnici četvorotočkaša u obavezi su da imaju zimsku opremu na svojim vozilima, pre svega kada na putu ima snega, leda ili poledice. To nosi i trošak, čak i ako se ne kupuje guma, neophodna je zamena letnjih i postavljanje zimskih, što bi koštalo od 5.000 do više od 14.000 dinara. Preporuka stručnjaka je da se pred predstojeće hladne mesece proveri i stanje automobila i "zategne" se gde treba, kako bi vožnja bila sigurna.

Dolazak 1. novembra ne znači da su zimske gume obavezne bez obzira na vremenske prilike. Ipak, vozačima se savetuje da ne čekaju poslednji trenutak. Najveći izdatak za mnoge biće kupovina novih pneumatika, čije cene zavise od dimenzije, proizvođača i karakteristika modela. Na primer, gume za felne od 15 inča koštaju oko 6.000 do 9.000 dinara po komadu, dok one za felne od 16 inča mogu da koštaju od 5.000 do 15.000 dinara, pa i više, u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta. To znači da je za četiri pneumatika potrebno od 20.000 do 60.000 dinara, dok skuplji kompleti zahtevaju više novca.

Za "hotel" do 5.000 Vozači koji žive u stanovima i nemaju garažu, često nemaju gde da ostave komplet sezonskih pneumatika, a jedno od rešenja je takozvani hotel za gume, odnosno skladištenje u vulkanizerskom servisu. Čuvanje četiri gume može koštati oko 3.000 do 5.000 dinara po sezoni, mada se cene razlikuju od servisa do servisa. Neki nude i godišnje pakete, a negde se usluga naplaćuje mesečno.

Na konačan račun treba dodati i vulkanizerske usluge. Pojedini majstori razmatraju da cene podignu za deset odsto u odnosu na prošlu godinu.

- Za sada, nemamo gužve, jer po gotovo ustaljenom pravilu svi se sete zamene guma kada padne prvi sneg - kaže vulkanizer Branko S. - Tada je pravi haos, vozači su u stanju i da se potuku dok čekaju na red. Zamena sve četiri gume košta od 4.800 dinara do 14.400 dinara, za skuplje automobile. Svima preporučujemo sezonske pneumatike, umesto onih koji mogu da se voze tokom sva četiri godišnja doba, jer tako ostvaruju najbolje performanse i najsigurniju vožnju.

U automobilu je korisno imati strugač za led, četku za sneg i baterijsku lampu, posebno ako se planira putovanje van grada. Van naseljenih mesta, u propisanom zimskom periodu, deo opreme čine i lanci za sneg. Oni se postavljaju kada to zahtevaju uslovi na putu i saobraćajna signalizacija.