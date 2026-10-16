"BUDE LI 25. OKTOBRA DOŠAO ŠOŠKIĆ, ETO NAMA PONOVO TAJKUNA" Mali jasan: U to vreme pola miliona ljudi ostalo bez posla, a fabrike zakatančene
SINIŠA Mali potredsednik Vlade finansija u tehničkom mandatu je tokom gostovanja na Kurir TV podsetio i kakvo je stanje u Srbiji bilo za vreme dok je Dejan Šoškić bio guverner.
- Samo da podsetim, upravo u to vreme, Dejana Šoškića, propale su Privredna banka, Univerzal banka, Nova agro banka, Razvojna banka Vojvodine. U fokusu njihove politike su bili tajkuni, a ne ljudi. Tako su upravljali time, i moja poruka za građane je: 25. oktobra, bude li ponovo Dejan Šoškić došao, ili neki Dragan Đilas, eto nama ponovo tajkuna. Zato što oni ne znaju kako da funkcionišu na drugi način. Tajkuni danas ne upravljaju Srbijom, stabilan nam je devizan kurs, i građani od toga imaju korist. Nikada nam plate i penzije nisu veće - rekao je Mali.
Dodao je da je tada pola miliona ljudi ostalo bez posla, a fabrike zakatančene.
On je pokazao grafikon na kom se, kako je rekao, vidi ludilo od kursa u vreme Dejana Šoškića.
- Dakle od 80, kurs ode na 120. 50 odsto je dinar izgubio na vrednosti samo u te četiri godine. I pogledajte kurs dinara u poslednje četiri godine. I to vam je osnovna razlika u ekonomskoj politici Dejana Šoškića, blokadera, i odgovorne politike Aleksandra Vučića. Vi kurs branite i tako što imate nikada veće devizne rezerve. Vi kurs branite jakim javnim finansijama, branite radnim mestima, novim fabrikama... - rekao je Mali.
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