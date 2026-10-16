NOVAC NA SIGURNOM: ALTA banka ponudila 6,10% EKS za dinarsku štednju

Specijalna oktobarska akcija koju je lansirala ALTA banka donosi jednu od najatraktivnijih ponuda na domaćem tržištu, dinarsku oročenu štednju na 12 meseci uz efektivnu kamatnu stopu (EKS) od čak 6,10%! Nova ponuda dostupna je do 30. oktobra i namenjena je svima koji žele visoku kamatnu stopu i dodatnu finansijsku korist.

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Interesovanje građana za štednju u ALTA banci nastavlja da raste, što potvrđuju i poslovni rezultati. Od početka godine ukupna štednja povećana je za čak 70%, što predstavlja snažan pokazatelj poverenja koje klijenti ukazuju banci i njenim proizvodima.

Rast depozita rezultat je doslednog fokusa na potrebe klijenata, transparentnih uslova i ponude koja prati potrebe klijenata. Sve veći broj građana prepoznaje značaj sigurnog upravljanja ličnim finansijama, a štednja ostaje jedan od najvažnijih instrumenata za očuvanje i uvećanje vrednosti novca.

Pored konkurentnih uslova za štednju, ALTA banka svojim klijentima pruža i visok nivo dostupnosti. Ekspoziture su otvorene radnim danima od 8 do 20 časova, dok pojedine lokacije rade i vikendom, omogućavajući građanima da bankarske usluge koriste u terminima koji im najviše odgovaraju.

Kontinuirani rast štednje potvrđuje da građani prepoznaju pouzdanost, stabilnost i kvalitet usluge, zbog čega ALTA banka nastavlja da učvršćuje svoju poziciju među najbrže rastućim bankama na domaćem tržištu.