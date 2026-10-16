Ekonomija

NOVAC NA SIGURNOM: ALTA banka ponudila 6,10% EKS za dinarsku štednju

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16. 10. 2026. u 12:00

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Specijalna oktobarska akcija koju je lansirala ALTA banka donosi jednu od najatraktivnijih ponuda na domaćem tržištu, dinarsku oročenu štednju na 12 meseci uz efektivnu kamatnu stopu (EKS) od čak 6,10%! Nova ponuda dostupna je do 30. oktobra i namenjena je svima koji žele visoku kamatnu stopu i dodatnu finansijsku korist.

НОВАЦ НА СИГУРНОМ: АЛТА банка понудила 6,10% ЕКС за динарску штедњу

FOTO: Promo

Interesovanje građana za štednju u ALTA banci nastavlja da raste, što potvrđuju i poslovni rezultati. Od početka godine ukupna štednja povećana je za čak 70%, što predstavlja snažan pokazatelj poverenja koje klijenti ukazuju banci i njenim proizvodima.

Rast depozita rezultat je doslednog fokusa na potrebe klijenata, transparentnih uslova i ponude koja prati potrebe klijenata. Sve veći broj građana prepoznaje značaj sigurnog upravljanja ličnim finansijama, a štednja ostaje jedan od najvažnijih instrumenata za očuvanje i uvećanje vrednosti novca.

Pored konkurentnih uslova za štednju, ALTA banka svojim klijentima pruža i visok nivo dostupnosti. Ekspoziture su otvorene radnim danima od 8 do 20 časova, dok pojedine lokacije rade i vikendom, omogućavajući građanima da bankarske usluge koriste u terminima koji im najviše odgovaraju.

Kontinuirani rast štednje potvrđuje da građani prepoznaju pouzdanost, stabilnost i kvalitet usluge, zbog čega ALTA banka nastavlja da učvršćuje svoju poziciju među najbrže rastućim bankama na domaćem tržištu.

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