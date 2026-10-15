U PRIŠTINSKOM "PARLAMENTU" NOSE MAJICU "STUDENTI POBEĐUJU" : Vučić u Lazarevcu upozorio na brutalan rat protiv Srbije

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vućić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je pred narodom u Lazarevcu.

Foto: printskrin TV Informer

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Da mogu da imaju nadstrešnicu, toalet, da imaju sve kad dođu na autobusku stanicu. Problem je što je to trebalo da rešavaju neki drugi ljudi. Problem je to što nisu razgovarali sa ljudima. Ne mogu da vam objasnim koliko me to muči, koliko mi to dodaje tereta na leđa. Zbo nepažnje, ne brige, vi ljudi sa lokala morate da platite političku cenu- Hoću da vam kažem važnu stvar. Danas u Kolubari radi 14.000 ljudi. Sve zavisi od Kolubare. Moramo da pronađemo i rešenje za žene. Da rade, da dođe i druga i treća plata u porodice. Ne znam da li ste svesni đta znači Vož Karađorđe i spajanjem u Lazarevcu puta iz Mladenovca. Izlazićete na autoput, da idete u Tursku, Grčku, Kragujevac. Ovo sam vam sve rekao, koliko mi je stalo do svakog sela. Da vam pokažem kako ćemo sebe da menjamo. Isti slučaj sa ljudima u Obrenovcu, želim da im kažem da ćemo da brinemo o zapošljavanju, o davanju većih plata - kaže Vučić.

Foto: printskrin TV Informer Aleksandar Vučić u Lazarevcu

ŽELE DA SPREČE DA NEKO GOVORI

- Ima ih ukupno 60-70. Šta je smisao. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Namera vam da sprečite nekoga da govori? To nikada nije bio slučaj u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta - ističe Vučić.

- Zamislite da kažem da idete negde da sprečite nekoga da govori. Stideo bih se toga. Vi biste isto to rekli. Od kad nam se to dogodilo, šta su nam to napravili sa zemljom. Ko su ti ljudi koji su pokušali da nam razjedine porodice? Je l moguće da je toliko novca spolja došlo da su nam toliko pomutili svest, da su oni svi fini, da nas oni nauče šta da mislimo o politici. Nešto se čudno dogodilo. Pre 30 godina u Lazarevcu ljudi se svađali, ali nikada se nešto ovako nije dešavalo. Niko nikad nije hteo da nam podelidruštvo, da nam blokiraju škole, fakultete, bolnice. Koji to majka i otac ne želeda im deca idu u školu, na fakultet. Plaćaju te profesore, školarinu, stanarinu. Oni su nas ubedili da je volje da Srbija stane, nego da radimo. Gradili smo Srbiju u teškim uslovima, da vidimo kako da gradimo Vožd Karađorđe koji znači život za Srbiju. Neko je morao da radi, dok su oni blokirali Srbiju. Od Aljbina Kurtija, Mila Đukanovića, svakoga da podrže. Videli ste kad Ana Brnabić ptia glavnog blokadera Baucala, hoće li da uvede sankcije Rusiji. "Naša je odluka da to nije dobro, ali sa druge strane imamo obaveze prema EU". Uvešćemo sankcije Rusiji dva dana pošto pobedimo na izborima, da vam prevedem. Što nam to ne kažete u lice. 4 ipo godine sam izdržavao sve pritiske, ali nismo uveli sankcije Rusiji i držali smo se politike koja je bila naše samostalno odlučivanje. Šta mislite zbog čega je predsednik Putin rekao "Nadam se da će sledeći premijer biti Aleksandar Vučić". Zna Putin šta mu spremaju - kaže Vučić.

Foto: printskrin TV Informer Aleksandar Vučić u Lazarevcu

GLASALI BI I ZA 250 NATAŠA KANDIĆ

- Da kažete da ste spremni da glasate za 250 Nataša Kandić, to znači samo da ne volite Srbiju. Mi vam ne damo da 250 Nataša Kandić pobedi na ovim izborima. Zato ćemo vas pobediti na ovim izborima. Ko je tu pa novi čovek? Sve stare, olinjale, ofucale lopuže još iz dosovskog perioda. Nikgde nikog novog nema, svećom da ga tražite. Kandidat Šoškić, kad ustanete umesto kakvo je vreme napolju, vi prvo pogledate kakav je kurs tog dana pa trk u banku da vam pare ne bi izgubile vrednost. Da natrpa pare u svoje džepove. On je sad glavni borac za nove vrednosti. Kaže glasajte za mladost, njihova lista 1750 godina starija od naše liste. 7 godina i nešto prosečno su stariji svaki njihov kandidat od našeg kandidtata. Glasajte za mladost - to znači glasajte za broj 1, za našu listu. U spotovima sve će da pomenu i inženjere, ekonomiste, kao i mi, ali da pomenu radnika, seljaka, studenta. Nema nijednog jedinog radnika na njihovoj listi. Od 250 ljudi. Zašto? Jer ih baš briga za radnike. Jer hoće da vam kažu, imamo plenum, a plenum drže na povocu iz inostranstva. Radnici neće da odlučuju. Nećemo da damo da nam stranci odlučuju, hoćemo da nam radnici, seljaci, intelektualci odlučiuju sudbinu - kaže Vučić.

"PROGRAM" UNIŠTENjA U 11 TAČAKA NA NIVOU DETETA

- Program u 11 tačaka, moj Vukan bi uz čet džpt ili džemini bolje bi ga sastavio. Da vas pitam, kako reaguju ljudi u Kolubarskom kraju? Kako reaguju kad čuju da je lider Jovo Bakić? Takvi treba da nam uče decu. On kaže, za velikog vladiku Nikolaka, da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac. Nema razlike između njega i Stepinca. Jesu li to te nove vrednosti. Izvinite, ja i najveći deo Srba pravoslavaca neće biti za te vrednosti. Da nam vladiku izjednaćavate sa Stepnicem. Borićemo se protiv takvih. Videli ste ko ne sme nigde, neće da razgovaraju, hoće vama da kažu ne pada nam na pamet da vam polažemo račune. Hoće da odgovaraju strancima, videćete koliko miliona dnevno evra troše, to ćemo objaviti za par dana. Kad Srbi vide da imje država ugrožena, tad se skupe, države neće nikad da se odreknu, znaju koliko su skupo platili cenu za stvaranje države svoje - kaže Vučić.

Foto: printskrin TV Informer Aleksandar Vučić u Lazarevcu

"BEŽE OD MENE KAO ĐAVO OD KRSTA"

- Koliko puta sam pozvao Srdanovića, televizije, radio stanice... Tamo gde se čuje da dolazi Vučić, odatle beže kao đavo od krstva. Neće sa mnom čovek, a on pametan, a ja glup, on hrabar, a ja plašnjiv. Sve im je tako. Danas mi je jedan čovek rekao, "Nije mene Informer ubedio da glasam za tvoju listu, mene je N1 ubedio da glasam za tvoju listu". Hvala svim ljudima koji dobro razumeju šta je Srbija, koji razumeju da Srbija nije na prodaju.

ŠIPTARI NAJVIŠE PODRŽAVAJU "STUDENTSKU" LISTU

- Danas se u prištinskom parlamentu pojavio poslanik sa majicom "Studenti pobeđuju". Vi Srbi sad izvolite i da vam kažem nešto. Oni su srećni što im Picula pare šalje. Mi hoćemo samo da služimo samo svom narodu, zato će da izgube izbore još jedanput. Ovo večeras je u Lazarevcu bilo nelako, jer znam šta sve nismo uradili. Budem li dobio vaše poverenje da postanem predsednik vlade, garantujem vam da ću lično da se bavim Lazarevcem, lično ću se baviti projektima. Oni su hteli da nas spreče, recite im da mi njih nećemo da sprečavamo nikada. Kada vas budemo pobedili za desetak dana, brinućemo o vama. Posebno da se zahvalim penzionerima i ženama. Penzije će značajno da rastu, a hoću da vam kažem posebno, veliko hvala našim ženama koje su sačuvale i porodice i društvo, hvala vam drage dame i svi vi dragi prijatelji, hvala na podršci, ljubav. Idemo da ih pobedimo 25. Hoću ubedljivu pobedu u Lazarevcu, ubedljiviju nego ikada. Ne damo im da unište Srbiju. Pobeda, pobeda, pobeda - živeo Lazarevac, žieval Srbija. Mnogo vas volim. Pupštajte "Ruzmarin" - zagrmeo je Vučić na kraju.

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