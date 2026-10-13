Ekonomija

ZLATO POSTAJE STUB DEVIZNIH REZERVI SRBIJE: NBS objavila koliko tona čuva naša zemlja i koliko milijardi evra vrede

В. Н.

13. 10. 2026. u 11:05

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REZERVE zlata, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju septembra iznosile su rekordnih 55.142,3 kilograma, a njihova vrednost dostigla je 6,53 milijarde evra, što je činilo 21,9 odsto bruto deviznih rezervi, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

ЗЛАТО ПОСТАЈЕ СТУБ ДЕВИЗНИХ РЕЗЕРВИ СРБИЈЕ: НБС објавила колико тона чува наша земља и колико милијарди евра вреде

FOTO: Depositphotos/belchonock

Tokom septembra količina zlata u deviznim rezervama povećana je za 150,5 kilograma kupovinom 12 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije „Serbia Zijin Copper“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je vrednost zlatnih rezervi u septembru smanjena za 427,7 miliona evra usled delovanja tržišnih faktora.

Od početka godine na domaćem tržištu kupljeno je 2,6 tona zlata, čime je vrednost zlatnih rezervi povećana za 335,7 miliona evra. Tržišni efekti bili su gotovo neutralni, budući da je pad cene zlata izražene u američkim dolarima od 3,1 odsto kompenzovan jačanjem dolara u odnosu na evro za 3,6 odsto na međunarodnom tržištu.

(Tanjug)

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