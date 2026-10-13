ŠTA SE DEŠAVA S CENAMA GORIVA? Brent u padu, ruski dizel donosi novu neizvesnost

EVROPSKI berzanski indeksi danas rastu, cene nafte Brent su pale na oko 105 dolara po barelu, dok investitori procenjuju mogućnost povećanja isporuka ruskog dizela na svetsko tržište.

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Fjučersi nafte Brent pojeftinili su za 1,48 odsto, na 105,05 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI oslabila za 1,57 odsto, na 92,27 dolara po barelu, prenosi CNBC.

Američki predsednik, Donald Tramp, branio je odluku svoje administracije da privremeno ublaži ograničenja na isporuke ruskog dizela, uprkos kritikama i demokratskih i republikanskih poslanika koji upozoravaju da bi taj potez mogao da oslabi sankcije uvedene Moskvi zbog rata u Ukrajini.

Analitičari Goldman Saksa ocenjuju da bi dodatne količine ruskog dizela snizile veleprodajne cene dizela na američkoj obali Meksičkog zaliva i u Evropi za svega jedan do dva dolara po barelu, a ukazuju i na ograničene mogućnosti Rusije da poveća proizvodnju.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 84,405 evra za megavat-sat, odnosno oko 884 evra za 1.000 kubnih metara gasa.

Prema podacima sa berzi u 10.00 sati, nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,49 odsto, francuski CAC 40 za 0,35 odsto, britanski FTSE 100 za 0,84 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,45 odsto, a moskovski IMOEX za 0,51 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11895 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.188,42 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,6757 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 0,38 odsto na 51.850,55 poena, dok je S&P 500 pao za 0,06 odsto na 7.807,24 poena, a Nasdaq za 0,44 odsto na 27.245,90 poena.

(Tanjug)

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