NOVI FINANSIJSKI POREDAK: Da li izmene Zakona o bankama donose veću transparentnost i kraj skrivenim troškovima?

STUPANjEM na snagu izmena i dopuna Zakona o bankama, domaćem bankarskom tržištu zaduvan je novi vetar propisa koji direktno cilja na jačanje supervizije Narodne banke Srbije (NBS), pooštravanje korporativne odgovornosti i, ono što najviše zanima građane - drastično veću transparentnost u radu finansijskih institucija.

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Dok su prethodni regulatorni okviri ostavljali prostora za sive zone u komunikaciji sa klijentima i fleksibilnije tumačenje rizika, izmene donose stroža pravila igre i jasnije definisane obaveze banaka na svakom koraku.

Šta se suštinski menja u radu banaka?

Fokus zakonskih novina pomeren je sa puke kontrole kapitala na dubinsko upravljanje rizicima i ponašanje banaka na tržištu.

Pojačana lična odgovornost rukovodstva: Članovi upravnih i izvršnih odbora banaka više se ne mogu oslanjati na diskrecione odluke bez pokrića. Zakon izričito nalaže da su rukovodioci dužni da u obavljanju poslova postupaju sa pažnjom „dobrog stručnjaka“, čime se direktno vezuje njihov profesionalni integritet za dugoročnu stabilnost i solventnost banke.

Rigorozniji nadzor NBS: Narodna banka Srbije dobija dodatna ovlašćenja u domenu kontrole boniteta, upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, kao i praćenja likvidnosti. Svako zatvaranje filijala ili povlačenje sa određenih lokacija sada zahteva striktno blagovremeno obaveštavanje centralne banke (najkasnije 30 dana unapred), što sprečava nagle poteze koji klijente ostavljaju na cedilu.

Da li izmene zaista povećavaju transparentnost za klijente?

Odgovor stručne javnosti je potvrdan – transparentnost je podignata na viši nivo, pre svega kroz jasnije predočavanje uslova, obračun efektivnih kamatnih stopa i sprečavanje neprijatnih iznenađenja kroz skrivene naknade.

Klijenti danas imaju pravo na daleko jasnija objašnjenja pre potpisivanja ugovora, dok banke imaju zakonsku obavezu da preciznije i transparentnije informišu korisnike o strukturi troškova, paketima usluga i mogućnostima njihovog otkazivanja. Pored toga, propisi prate i moderne trendove otvorenog bankarstva i digitalnih finansijskih usluga, uvodeći red i viši stepen sigurnosti u rad fintech sektora i platnih institucija.

Nova era odgovornijeg bankarstva

Izmene Zakona o bankama šalju jasnu poruku: stabilnost finansijskog sistema i zaštita korisnika jesu apsolutni prioritet. Dok banke prilagođavaju svoje interne procedure novim, oštrim standardima NBS, krajnji korisnici dobijaju snažniji zakonski štit. Ipak, pravo lice primene zakona videće se na terenu - u kojoj meri će banke u potpunosti eliminisati administrativne barijere i klijentima ponuditi preko potrebnu finansijsku sigurnost i otvorenost.

Tekst: Katarina Despotović