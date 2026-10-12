NE STIŽU VAM SMS PORUKE IZ BANKE? NBS otkrila šta banke moraju besplatno da omoguće građanima

NE dobijate SMS obaveštenja iz banke?

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NBS navodi da korisnici koji ne koriste mobilno bankarstvo moraju imati besplatna SMS obaveštenja o računu.

Građani koji ne koriste mobilno bankarstvo ne bi smeli da ostanu bez informacija o novcu na svom računu. Narodna banka Srbije (NBS) ističe da banke moraju da omoguće besplatna SMS obaveštenja o stanju i promenama po računu korisnicima koji ne koriste mobilno bankarstvo.

Pojedini klijenti banaka prijavljuju da više ne dobijaju SMS poruke kada im legne penzija ili plata, kada obave kupovinu platnom karticom ili kada dođe do druge promene na računu. Umesto SMS poruka, banke ih sve češće upućuju na mobilne aplikacije i elektronske usluge.

Ovakve promene predstavljaju problem naročito starijim građanima, koji nemaju pametni telefon ili se ne snalaze dobro sa digitalnim uslugama. Ipak, prema stavu koji je iznela Narodna banka Srbije, korisnici koji ne koriste mobilno bankarstvo moraju imati mogućnost da dobijaju osnovne informacije o svom novcu putem SMS poruka, bez naknade.

Da li banke moraju da šalju besplatne SMS poruke?

Narodna banka Srbije objašnjava da banke imaju pravo da unapređuju svoje sisteme i menjaju način pružanja pojedinih usluga, između ostalog zbog bezbednosti i zaštite od zloupotreba.

Međutim, to ne bi trebalo da znači da korisnici koji ne koriste mobilno bankarstvo ostanu bez pristupa informacijama o svom računu.

Prema navodima NBS-a, banke su u obavezi da korisnicima koji ne koriste mobilno bankarstvo omoguće SMS obaveštenja o stanju i promenama po računu, i to besplatno.

Ova mogućnost posebno je značajna za penzionere i druge građane koji žele da prate prilive i troškove bez instaliranja aplikacija, pamćenja dodatnih šifara ili korišćenja internet bankarstva.

Stariji građani sve teže prate promene na računima

Za mnoge penzionere SMS poruke predstavljaju najjednostavniji način da saznaju kada im je uplaćena penzija, koliko su novca potrošili i koliko im je sredstava ostalo na računu.

Kada takva obaveštenja prestanu da stižu, korisnici mogu biti primorani da traže alternativne načine provere stanja, što im dodatno otežava svakodnevno upravljanje novcem.

Problem je posebno izražen kod građana koji nemaju pametni telefon, ne koriste mobilne aplikacije ili se ne osećaju sigurno prilikom obavljanja finansijskih transakcija putem interneta.

Digitalizacija bankarskih usluga donosi određene prednosti, ali je važno da osnovne informacije o novcu ostanu dostupne i onima koji ne mogu ili ne žele da koriste digitalne kanale.

(BizPortal)

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