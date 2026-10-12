OVOGODIŠNJI PRINOSI U SRBIJI: Stanje posebno teško kada je reč o suncokretu i pšenici

PROIZVODNjA pšenice u Srbiji ove godine iznosi 3,96 miliona tona, što je 7,7 odsto više nego prošle godine. Proizvodnja malina veća je za 14,6 odsto, dok je proizvodnja višanja gotovo udvostručena i veća je za 96,3 odsto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

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Istovremeno, kod glavnih ratarskih useva očekuje se proizvodnja kukuruza od 4,76 miliona tona, odnosno 12 odsto više nego što je ostvareno prošle godine. Očekuje se i veća proizvodnja suncokreta, za 1,8 odsto, dok bi proizvodnja šećerne repe trebalo da bude manja za 21,7 odsto, a soje za 9,5 odsto.

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragan Kleut u razgovoru za Biznis.rs ističe da je, prema informacijama kojima raspolaže sa terena, stanje posebno teško kada je reč o suncokretu i pšenici.

- Rod suncokreta u Banatu, Bačkoj i uopšte Vojvodini ove godine je 30 do 50 odsto manji nego prošle godine, dok su zasejane površine bile veće za oko 10 do 15 odsto. Banat je područje sa najvećom površinom kada je reč o regijama u Srbiji i tu imamo konkretne informacije sa terena od svojih poljoprivrednika - navodi Kleut.

On kaže da proizvođači još nemaju konačnu otkupnu cenu dok su akontno dobijali od 40 do 50 dinara po kilogramu.

- Cena suncokreta u okruženju je 580 evra po toni i tu cenu niko još uvek ne nudi - dodaje Kleut.

(Direktno)