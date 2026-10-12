ENERGETSKO PRIMIRJE SA UKRAJINOM NA ČEKANJU? Oglasio se Kremlj
KONTAKTI o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine u energetskom sektoru se nastavljaju, a Kremlj će saopštiti kada bude novih informacija o tome, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
On je na taj način odgovorio na pitanje novinara da li je zaista postignut sporazum o energetskom primirju, kako je to objavio američki predsednik Donald Tramp, prenela je agencija RIA Novosti.
Tramp je u nedelju objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine i rekao da će stupiti odmah na snagu, bez navođenja daljih detalja.
- Obe strane su se saglasile u vezi sa ovim. Ne kršite ga! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas na Varšavskom bezbednosnom forumu da će Ukrajina ispuniti uslove prekida vatre u energetskom sektoru, ukoliko se Rusija saglasi.
(Tanjug)
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