NIKAD JAČI UDAR NA PUTINA: Evropska unija usvojila 1.600 novih sankcija protiv Rusije

MINISTRI spoljnih poslova EU usvojili su danas na sastanku u Luksemburgu gotovo 1.600 novih sankcija usmerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, izjavila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

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Ona je objavila na platformi X da je to najveće pojedinačno proširenje liste sankcija EU prema Rusiji otkako je počeo rat u Ukrajini, kao i da je više od polovine novih kaznenih usmereno na lanac proizvodnje balističkih raketa.

- Evropa ponovo pokazuje jedinstvo...Rusiji znatno otežavamo i usporavamo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, a tu proizvodnju činimo i skupljom - navela je Kalas.

Savet za spoljne poslove odlučio je i da produži primenu okvira za restriktivne mere protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja za pet godina, do 30. oktobra 2031. godine, što je prvi put ikada da se režim sankcija obnavlja na tako dug period, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske službe za spoljne poslove.

Savet je takođe odlučilo da produži važenje pojedinačnih popisa unutar tog okvira za godinu dana, do 30. oktobra 2027. godine.

Kako se navodi, restriktivne mere primjenjuju se na ukupno 31 osobu i šest subjekata, kojima će da bude zamrznuta imovina i zabranjeno pružanje sredstava ili ekonomskih resursa, direktno ili indirektno, njima ili u njihovu korist.

Pored toga, na navedene fizičke osobe primjenjuje se i zabrana putovanja u EU.

U Luksemburgu se danas održava sednica Saveta za spoljne poslove EU na kome bi glavne teme trebalo da budu rat u Ukrajini i uvođenje novog paketa sankcija Rusiji, kao i proširenje EU.