KREDIT SA MINIMALNOM ZARADOM? Evo da li bi banka odobrila ovaj zahtev!

S OBZIROM na to da zvanična minimalna cena rada u Srbiji iznosi 371 dinar neto po radnom času, finansijske institucije primenjuju izuzetno restriktivne modele kada računaju kreditnu sposobnost građana.

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Ključno opšte pravilo kojim se banke rukovode jeste da potencijalna mesečna rata određuje maksimalni iznos kredita, a ne sama visina plate. Ipak, važno je naglasiti da svaka banka ima pravo da definiše sopstvene interne kriterijume, zbog čega se uslovi mogu značajno razlikovati od institucije do institucije.

Kako se računa vaša kreditna sposobnost?

Pre nego što odobri i najmanji iznos, banka kroz složene algoritme procenjuje koliko mesečno možete bezbedno da izdvajate za otplatu. Finansijske institucije imaju i zakonsku i internu obavezu da procene da li će vam nakon odbitka rate ostati dovoljno sredstava za pokriće osnovnih životnih potreba, što u praksi donosi sledeća pravila:

Okvirno maksimalno opterećenje zarade - Interni limiti i pravila banaka uglavnom dozvoljavaju da mesečna rata kredita iznosi maksimalno od 30% do 40% vaših neto primanja. Međutim, kod minimalnih zarada, banke se u najvećem broju slučajeva striktno drže donje granice ili primenjuju još stroža ograničenja.

- Interni limiti i pravila banaka uglavnom dozvoljavaju da mesečna rata kredita iznosi maksimalno od 30% do 40% vaših neto primanja. Međutim, kod minimalnih zarada, banke se u najvećem broju slučajeva striktno drže donje granice ili primenjuju još stroža ograničenja. Primer orijentacione računice za minimalac - Budući da neto minimalna zarada varira od meseca do meseca u zavisnosti od broja radnih sati, prosečna plata iznosi oko 64.500 dinara. Na osnovu toga, teoretska maksimalna mesečna rata koju bi banka mogla da odobri kreće se u proseku između 19.300 i 25.800 dinara, pod uslovom da nemate drugih finansijskih obaveza.

- Budući da neto minimalna zarada varira od meseca do meseca u zavisnosti od broja radnih sati, prosečna plata iznosi oko 64.500 dinara. Na osnovu toga, teoretska maksimalna mesečna rata koju bi banka mogla da odobri kreće se u proseku između 19.300 i 25.800 dinara, pod uslovom da nemate drugih finansijskih obaveza. Uticaj često zaboravljenih dugova - Svaka aktivna kreditna kartica ili dozvoljeni minus direktno i automatski umanjuju prostor za novu ratu. Banke u izveštaju Kreditnog biroa po pravilu računaju fiksni procenat od ukupno odobrenog limita kartice ili minusa kao vaše stalno mesečno opterećenje, bez obzira na to što te usluge možda uopšte ne koristite i na računu ste u plusu.

Koji krediti su dostupni sa minimalnom zaradom?

Iako formalno ispunjavate uslove za apliciranje u većini institucija, vrsta i krajnji iznos kredita biće strogo prilagođeni vašim individualnim primanjima i proceni rizika same banke.

1. Gotovinski (keš) krediti

Ovo se u bankarskoj praksi smatra najčešćom opcijom za građane sa minimalnom zaradom. Većina banaka dozvoljava apliciranje klijentima sa minimalcem, pod uslovom da imaju stabilno zaposlenje. Sa dozvoljenom mesečnom ratom i maksimalnim rokom otplate koji je propisima ograničen na 71 mesec, sa minimalnom zaradom se načelno može podići keš kredit u iznosu od nekoliko stotina hiljada dinara. Ipak, tačan iznos zavisi isključivo od efektivne kamatne stope koju vam banka ponudi.

2. Stambeni krediti

Podizanje stambenog kredita sa minimalnom platom je izuzetno teško ostvarivo u realnosti. Glavna prepreka leži u tome što banke prilikom procene u obzir uzimaju i procenjene minimalne troškove života (potrošačku korpu). Kod minimalne zarade, nakon što banka oduzme ove troškove, najčešće ne preostaje zakonski čist prostor za stambenu ratu. Zbog toga je kupovina nekretnine sa minimalcem u praksi gotovo neizvodljiva bez uključivanja kreditno sposobnog sudužnika.

Obavezni uslovi koje morate ispuniti

Pored same visine plate, banke zahtevaju visoku stabilnost zaposlenja i besprekornu istoriju plaćanja, pri čemu obično važe sledeći kriterijumi:

Tip ugovora o radu - finansijske institucije po pravilu traže ugovor na neodređeno vreme. Izuzetno je teško, a često i nemoguće, dobiti dugoročni kredit ako radite na određeno vreme, preko omladinskih zadruga ili obavljate privremene i povremene poslove.

- finansijske institucije po pravilu traže ugovor na neodređeno vreme. Izuzetno je teško, a često i nemoguće, dobiti dugoročni kredit ako radite na određeno vreme, preko omladinskih zadruga ili obavljate privremene i povremene poslove. Dužina radnog staža - Standardni zahtev većine banaka jeste da ste zaposleni najmanje 6 meseci kod trenutnog poslodavca, uz uslov da imate ukupno minimalno 12 meseci neprekidnog radnog staža.

- Standardni zahtev većine banaka jeste da ste zaposleni najmanje 6 meseci kod trenutnog poslodavca, uz uslov da imate ukupno minimalno 12 meseci neprekidnog radnog staža. Izveštaj Kreditnog biroa bez mrlja - Banke zvanično proveravaju vašu istoriju dugovanja preko Udruženja banaka Srbije. Ukoliko ste u poslednje dve godine (24 meseca) zakasnili sa otplatom rata kredita, kreditnih kartica ili računa duže od 60 dana, vaš zahtev će u najvećem broju finansijskih institucija biti automatski odbijen.

3 koraka koja mogu povećati šanse za odobrenje kredita

Ukoliko vam banka na prvu loptu ponudi premali iznos, u praksi postoje koraci koji mogu poboljšati vašu pregovaračku poziciju, mada ni oni nisu garancija odobrenja:

1. Uključivanje solidarnog dužnika (sudužnika): Ako u kreditni zahtev uključite člana porodice koji ispunjava uslove, banka zakonski sabira vaša primanja. Time se formalno povećava kreditna sposobnost, što može otvoriti vrata za veći iznos kredita.

2. Zatvaranje svih minusa pre zahteva: Da biste oslobodili pun kapacitet plate za novu ratu, preporučljivo je da potpuno otplatite i zvanično ugasite sve kreditne kartice i dozvoljene minuse. Tek kada se u Kreditnom birou evidentira da su ovi računi ugašeni, banka vam neće računati pomenutih 5% opterećenja.

3. Prenos zarade u matičnu banku: Banke redovno nude povoljnije uslove i niže kamatne stope klijentima koji prebace svoja redovna mesečna primanja na račun u njihovoj kući, što direktno pojeftinjuje sam kredit.

Finansijski stručnjaci savetuju da pre konačne odluke uvek detaljno uporedite efektivnu kamatnu stopu (EKS) kod različitih banaka. Za razliku od nominalne kamate, EKS u sebi sadrži sve prateće troškove obrade kredita, osiguranja i održavanja računa, i jedina predstavlja realan pokazatelj koliko vas pozajmica na kraju stvarno košta. Budući da su svi ovi parametri podložni promenama, jedini siguran korak pre donošenja odluke jeste direktna konsultacija sa bankarskim savetnikom u izabranoj banci.

(Bizportal)