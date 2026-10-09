Ekonomija

OVO SU CENE GORIVA KOJE VAŽE OD DANAS: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin u narednih nedelju dana

В.Н.

09. 10. 2026. u 12:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.

ОВО СУ ЦЕНЕ ГОРИВА КОЈЕ ВАЖЕ ОД ДАНАС: Ево колико ћемо плаћати дизел и бензин у наредних недељу дана

Foto: Johann Hinrichs / Alamy / Profimedia

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 16. oktobra.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Cena nafte pada u svetu

Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9.30 časova pao oko 0,96 odsto, na 103,220 dolar za barel, dok je američki WTI pao oko 0,71 odsto, na oko 90,808 dolara.

(Blic Biznis)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu
Ekonomija

0 0

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu

EVROPSKA unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko sedam odsto potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) i Evropske mreže operatera prenosnog sistema za gas (ENTSO-G).

09. 10. 2026. u 10:34

MENJA SE LICE SRBIJE! Spajaju se centar, istok i zapad zemlje: Više ništa neće biti isto
Ekonomija

0 0

MENJA SE LICE SRBIJE! Spajaju se centar, istok i zapad zemlje: Više ništa neće biti isto

AUTO-PUT "Vožd Karađorđe“, u javnosti poznat i kao Šumadijski koridor, predstavlja jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ova moderna brza saobraćajnica, koja će povezati centralnu, istočnu i zapadnu Srbiju spajajući auto-puteve E-75 (Koridor 10) i „Miloš Veliki“, s pravom se naziva „novom žilom kucavicom Šumadije“.

09. 10. 2026. u 09:29

Politika
Tenis
Fudbal
DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva

DIPLOMATSKI POTRES: Južna Koreja povlači ambasadora iz Kijeva