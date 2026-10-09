OVO SU CENE GORIVA KOJE VAŽE OD DANAS: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin u narednih nedelju dana
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 16. oktobra.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Cena nafte pada u svetu
Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9.30 časova pao oko 0,96 odsto, na 103,220 dolar za barel, dok je američki WTI pao oko 0,71 odsto, na oko 90,808 dolara.
(Blic Biznis)
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