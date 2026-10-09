OD 1. DECEMBRA VEĆE PLATE I PENZIJE: Mali saopštio važne vesti
POTPREDSEDNIK SNS Siniša Mali je danas gostujući u Kolegijumu na Informer TV, da od 1. decembra slede veće plate u javnom sektoru od 8 do 12 odsto i penzije za 7,5 odsto.
Mali se osvrnuo na period ekonomske politike Dejana Šoškića i uništenje srpske nacionalne valute, a onda pomenuo i stanje u našoj zemlji od 2012. godine, kao i politiku koju predvodi Aleksandar Vučić, prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- Pogledajte našu politiku. Dakle, politiku Aleksandra Vučića. Trudimo se, iz dana u dan, da na svaki mogući način utičemo na porast plata, na porast penzija, na porast minimalne zarade. Dakle, ja sam juče pokazao i apsolutno naše makroekonomske pokazatelje u odnosu na njihove. Oni su meni spočitavali da se bavim istorijom, ne, gospodo, bavim se vašim rezultatima. Rezultatima vašeg rada, koji su katastrofalni, koji su građane doveli do bankrota. Državu do bankrota, a vi ste se obogatili - naveo je Mali, a tok intervjua možete iz minuta u minut pratiti na našem portalu i na našoj televiziji.
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