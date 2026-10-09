Ekonomija

OVO SU CENE NAFTE DANAS: Tržište reagovalo nakon najnovijih Trampovih izjava o Iranu

В. Н.

09. 10. 2026. u 10:19

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EVROPSKI berzanski indeksi su danas porasli, dok je cena nafte Brent blago pala na 103 dolara nakon novih izjava američkog predsednika Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države neće napasti Iran pre izbora za Kongres 3. novembra, uz komentar da Vašington i Teheran vode „produktivne razgovore“.

ОВО СУ ЦЕНЕ НАФТЕ ДАНАС: Тржиште реаговало након најновијих Трампових изјава о Ирану

Foto: AI generated

Prema podacima sa berzi, Brent je jutros u 9.30 časova pao oko 0,96 odsto, na 103,220 dolar za barel, dok je američki WTI pao oko 0,71 odsto, na oko 90,808 dolara.

Tramp je istovremeno poručio da će američka pomorska blokada Irana ostati na snazi i ponovio da Teheranu neće biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje, prenosi CNBC.

Do promene tona je došlo uoči izbora na kojima će birači odlučivati o sastavu Kongresa, dok rast troškova života i cene goriva predstavljaju važne političke teme.

Prema podacima američkog automobilskog udruženja AAA, prosečna cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno iznosi 4,36 dolara po galonu, što je za približno 40 odsto više nego godinu dana ranije.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 77,675 evra za megavat-sat, odnosno oko 813 evra za za 1.000 kubnih metara gasa.

Nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,79 odsto, francuski CAC 40 za 0,85 odsto,  britanski FTSE 100 za 0,83 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,81 odsto, moskovski IMOEX za 0,02 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12312 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.193,35 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,8429 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak porastao za 0,1 odsto na 51.231,64 poena, S&P 500 je pao za 0,47 odsto na 7.765,36 poena, a Nasdak za 1,25 odsto na 27.193,34 poena.

Akcije kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom pale su nakon što je CNBC potvrdio da je kompanija Open AI krajem septembra ostvarila prihod po godišnjoj stopi (run-rate) od 50 milijardi dolara, što je manje od ranije objavljene cifre od 68 milijardi dolara.

Tržišna reakcija pokazuje koliko su investitori osetljivi na podatke koji mogu da dovedu u pitanje visoka očekivanja od AI sektora.

(Tanjug)

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