PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu

EVROPSKA unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko sedam odsto potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) i Evropske mreže operatera prenosnog sistema za gas (ENTSO-G).

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mera za smanjenje potrošnje ukoliko EU ne obezbedi dodatne količine na globalnom tržištu, koje je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdevanju energentima, preneo je briselski Politiko.

Rezerve gasa u EU pale su na nešto više od 70 odsto kapaciteta, što je najniži nivo za ovo doba godine od početka evidencije 2011. godine.

Visoke cene podstakle su trgovce da tokom leta prodaju gas umesto da ga skladište za zimsku potrošnju, navedeno je u izveštaju IEEFA.

Evropa se suočava sa ograničenim mogućnostima za obezbeđivanje dodatnih količina, s obzirom na to da su cene gasa na najvišem nivou u gotovo četiri godine, a ponuda je ograničena zbog rata na Bliskom istoku.

The EU is facing a winter gas shortage that could leave it scrambling to replace lost energy supplies equivalent to the power used by 12 million homes, according to new reports shared with POLITICO. https://t.co/MRDV3INBaE — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 9, 2026

Manjak ne znači nužno da će EU ostati bez gasa, ali bi količina uskladištenog energenta mogla da bude za sedam milijardi kubnih metara manja nego što je potrebno.

To bi primoralo zemlje da kupuju gas po visokim cenama na nestabilnom globalnom tržištu ili da ograniče potrošnju ako dodatne zalihe ne budu dostupne.

Ukoliko zemlje budu morale da iscrpe veći deo zaliha ove zime, naredne godine moraće da nadoknade veće količine gasa, što bi moglo da produži period niskih rezervi i visokih cena.

Izveštaj ENTSO-G o izgledima za snabdevanje tokom zime 2026/2027. upozorava da bi, u slučaju ograničenog uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i hladne zime, nivo skladišta mogao da padne na 11 odsto.

To je osnovni nivo strateških rezervi koje ne može lako da se koristi. Kako bi do kraja zime obnovile zalihe na 30 odsto i smanjile izloženost budućim hladnim talasima, evropske zemlje morale bi da smanje potrošnju ili da ograniče dostupnost količina koje odgovaraju sedam odsto potražnje, navedeno je u izveštaju.

Dodatni pritisak predstavlja zabrana dugoročnih ugovora o snabdevanju ruskim tečnim prirodnim gasom, koja bi trebalo da stupi na snagu u januaru i smanji evropski uvoz za još sedam milijardi kubnih metara.

🚨 Bruxelles demande aux Européens de réduire leur consommation d’énergie pour limiter la pression sur les prix et l’approvisionnement… Des pompiers pyromanes ! Ce sont les européistes qui nous enfoncent dans la catastrophe énergétique, à force de soutenir les frappes ukrainiennes contre les installations pétrolières russes, de multiplier les sanctions contre Moscou, de freiner le nucléaire et de tout miser sur des énergies intermittentes inefficaces. Libérons-nous de l’Union européenne pour baisser le prix de l’essence de 40 centimes par litre, diviser par deux le prix de l’électricité en sortant du marché européen, relancer le nucléaire et faire la paix en Ukraine. https://t.co/bF0l955cVK — Nicolas Dupont-Aignan (@dupontaignan) October 9, 2026

Ruski gas ranije je služio za pokrivanje povećane potražnje tokom zime, dok se Evropa sada više oslanja na skladištenje, navela je IEEFA.

Potražnja za gasom tokom zime porasla je u poslednje dve godine, dok je uvoz ostao nepromenjen, zbog čega EU sve više troši uskladištene količine.

Neto povlačenje gasa iz skladišta u januaru ove godine dostiglo je 22,6 milijardi kubnih metara, u poređenju sa 18,8 milijardi u januaru 2025. i 17,8 milijardi kubnih metara u januaru 2024. godine.

Jedna od mogućnosti je povećanje uvoza LNG-a, koji EU sve više nabavlja iz SAD. Međutim, nadoknada nedostajućih količina po trenutnim cenama koštala bi evropske zemlje dodatne tri milijarde evra, odnosno 12 odsto više nego za istu količinu prošle godine.

(Tanjug)

