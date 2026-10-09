DOLAZI ZIMA, DUGA I HLADNA: Evropa odustala od ruskog gasa - sad ih čeka najveća nestašica u poslednjih 15 godina

ZEMLjE EU će se tokom predstojeće zime suočiti sa najvećim nedostatkom gasa u poslednjih 15 godina, prenose evropski mediji.

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Deficit će iznositi približno 14 milijardi kubnih metara gasa, odnosno oko sedam odsto ukupne potražnje. Ta količina je dovoljna za snabdevanje energijom između 10 i 12 miliona evropskih domaćinstava.

Prema pisanju medija, zalihe gasa u EU pale su na najniži nivo od 2011. godine, kada je počelo vođenje evidencije.

Izveštaj Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu ukazuje na to da su cene gasa dostigle najviši nivo u poslednje četiri godine.

U izveštaju Evropske mreže operatera transportnih sistema za gas navodi se da bi zalihe gasa u evropskim podzemnim skladištima mogle da padnu na 11 odsto do kraja grejne sezone – što je nivo koji odgovara preostalim strateškim rezervama EU za slučaj poremećaja u snabdevanju iz Rusije, hladne zime i deficita na tržištu tečnog prirodnog gasa.

Trenutna situacija će primorati evropske zemlje da kupuju gas po višim cenama na „nestabilnim tržištima”, prenose mediji. Štaviše, zemlje EU bi mogle da zahtevaju od potrošača da smanje potrošnju.

Prema rečima stručnjaka iz Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu, čak i ako Evropska unija ove zime ne iscrpi svoje rezerve, biće prinuđena da naredne godine kupi dodatne količine, čime se stvara začarani krug niskih zaliha i visokih cena.

Kako ističu eksperti, kriza na evropskim tržištima povezana je sa eskalacijom situacije na Bliskom istoku i zabranom dugoročnih ugovora o isporuci ruskog tečnog prirodnog gasa.

Isporuke tečnog prirodnog gasa iz SAD mogle bi da posluže kao alternativa, ali je njihova cena porasla za 12 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Podsetimo, u skladu sa zahtevima Evropske komisije, zemlje EU moraju da obezbede da njihova postrojenja za skladištenje gasa budu popunjena 90 odsto u periodu od 1. oktobra do 1. decembra svake godine.

Dozvoljene su oscilacije od 10 odsto u slučaju otežanih uslova tokom punjenja podzemnih skladišta gasa.

(Sputnjik)

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