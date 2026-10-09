Ekonomija

MENJA SE LICE SRBIJE! Spajaju se centar, istok i zapad zemlje: Više ništa neće biti isto

В.Н.

09. 10. 2026. u 09:29

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AUTO-PUT "Vožd Karađorđe“, u javnosti poznat i kao Šumadijski koridor, predstavlja jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Ova moderna brza saobraćajnica, koja će povezati centralnu, istočnu i zapadnu Srbiju spajajući auto-puteve E-75 (Koridor 10) i „Miloš Veliki“, s pravom se naziva „novom žilom kucavicom Šumadije“.

МЕЊА СЕ ЛИЦЕ СРБИЈЕ! Спајају се центар, исток и запад земље: Више ништа неће бити исто

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Infrastrukturni preporod centralne Srbije

Ono što je do pre nekoliko godina delovalo kao neostvariva vizija, zbog čega je i istaknuto da se ovakvim projektima „sanjaju i ostvaruju veliki snovi“, danas ulazi u fazu realizacije. Ukupna dužina samo prva dva sektora iznosi oko 83 kilometra, a trasa će imati dva osnovna kraka koji spajaju ključne saobraćajnice:

Mladenovački krak: Počinje kod petlje Mali Požarevac na auto-putu E-75 i prostire se preko Sopota i Mladenovca.

Lazarevački krak: Kreće od petlje Čibutkovica na auto-putu „Miloš Veliki“ i ide preko Lazarevca.

Ova dva pravca spojiće se kod moderne petlje Orašac blizu Aranđelovca, odakle će put nastaviti dublje kroz Šumadiju ka Topoli, Rači, Lapovu, Velikoj Plani, Svilajncu, Despotovcu, pa sve do Bora. Zbog brdovite konfiguracije šumadijskog terena, planirana je izgradnja velikog broja mostova, denivelisanih raskrsnica, kao i tunela (Ravnice, Oglavak i Trbušnica).

Do Aranđelovca za 45 minuta

Najveća i najosetnija promena za stanovnike Šumadije biće drastično skraćenje vremena putovanja, uz neuporedivo veću bezbednost saobraćaja i rasterećenje postojećih lokalnih puteva. Očekuje se da će deonica do Aranđelovca biti završena za oko tri godine (do kraja 2029. godine). Kada projekat bude gotov, od Mladenovca do centra Beograda stizaće se za svega 35 minuta, dok će putovanje od Aranđelovca do prestonice trajati maksimalno 45 minuta.

Turistički i investicioni bum

Izgradnja „Vožda Karađorđa“ prevazilazi okvire saobraćajnog projekta – to je pre svega ekonomski zamajac regiona. Severni deo Šumadije dobija priliku za potpunu transformaciju.

Turizam: Planinski venci Kosmaja, Bukulje i Rudnika dobiće priliku da maksimalno iskoriste svoj potencijal. Predviđa se da će ovaj deo Šumadije postati privlačan za goste i investitore u turizam, te da će se pozicionirati onako kako je Fruška gora pozicionirana u Vojvodini.

Privreda i nova radna mesta: Skraćenje vremena putovanja i laka dostupnost auto-puteva biće presudni za privlačenje novih investitora. Opštine poput Mladenovca, čiji stanovnici često moraju da putuju na posao u druge gradove, dobiće šansu za otvaranje novih fabrika (uključujući i državne pogone), čime će se podstaći zapošljavanje i zadržavanje stanovništva u ovom kraju.

Saobraćajnica "Vožd Karađorđe" će trajno promeniti sliku centralne Srbije, osiguravajući da Šumadija ne bude samo geografsko srce zemlje, već i njeno snažno ekonomsko i turističko čvorište.

(Biznis Kurir)

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