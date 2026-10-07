NOVA PRAVILA OD JANUARA: Šta se menja u plaćanju poreza
OD januara 2027. godine stupa na snagu novi pravilnik kojim se uređuju način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja, vođenje evidencije i podnošenje poreskih prijava.
Novim pravilnikom porez na premije neživotnih osiguranja ostaje 5 odsto, dok poresku osnovicu čini ukupan iznos premije osiguranja utvrđen ugovorom o neživotnom osiguranju.
Obveznici su dužni da vode evidenciju na osnovu zaključenih ugovora, i to posebno za svaku vrstu neživotnog osiguranja piše Kamatica.
Evidencija treba da sadrži podatke o vrsti osiguranja, iznosima naknada za koje ne postoji obaveza plaćanja poreza, poreskoj osnovici i iznosu obračunatog poreza.
Poreski period je kalendarski mesec, a poreska prijava podnosi se najkasnije u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda. Obaveza podnošenja prijave postoji i u slučaju kada za određeni poreski period nema poreza za plaćanje. Istovremeno, prestaje da važi dosadašnji pravilnik iz 2016. godine.
(Kamatica)
Preporučujemo
ITALIJANSKI UNIKREDIT DOBIO ODOBRENjE PUTINA: Dele svoje poslovanje u Rusiji
06. 10. 2026. u 16:40
KRIZA U KOMŠILUKU: Rumunski lej pao na novi istorijski minimum prema evru
06. 10. 2026. u 14:48
PUTIN OTKRIO KLjUČ RUSKOG TEHNOLOŠKOG RAZVOJA: Bez ovoga liderstvo je nemoguće
06. 10. 2026. u 14:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)