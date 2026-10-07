NOVA PRAVILA OD JANUARA: Šta se menja u plaćanju poreza

OD januara 2027. godine stupa na snagu novi pravilnik kojim se uređuju način obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja, vođenje evidencije i podnošenje poreskih prijava.

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Novim pravilnikom porez na premije neživotnih osiguranja ostaje 5 odsto, dok poresku osnovicu čini ukupan iznos premije osiguranja utvrđen ugovorom o neživotnom osiguranju.

Obveznici su dužni da vode evidenciju na osnovu zaključenih ugovora, i to posebno za svaku vrstu neživotnog osiguranja piše Kamatica.

Evidencija treba da sadrži podatke o vrsti osiguranja, iznosima naknada za koje ne postoji obaveza plaćanja poreza, poreskoj osnovici i iznosu obračunatog poreza.

Poreski period je kalendarski mesec, a poreska prijava podnosi se najkasnije u roku od 10 dana od isteka poreskog perioda. Obaveza podnošenja prijave postoji i u slučaju kada za određeni poreski period nema poreza za plaćanje. Istovremeno, prestaje da važi dosadašnji pravilnik iz 2016. godine.

(Kamatica)