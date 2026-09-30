ŠTA MLADE AMERIKANCE KOČI U POSLU? Moraju da imaju jednu stvar u biografiji inače - nema razgovora!

MLADI u Sjedinjenim Američkim Državama koji završavaju fakultet suočavaju se sa sve zahtevnijim tržištem rada, jer poslodavci za početne pozicije sve češće traže prethodno radno iskustvo, dok istovremeno veštačka inteligencija menja način zapošljavanja i smanjuje potrebu za delom poslova koji su tradicionalno bili namenjeni početnicima.

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Prema podacima koje prenosi američki TV kanal, stopa nezaposlenosti među mladim diplomcima u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je 5,7 odsto, što je iznad ukupne stope nezaposlenosti. Istovremeno, kompanije sve više koriste alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji (AI) za pregled prijava i izbor kandidata, zbog čega je mladima bez prethodnog iskustva teže da dođu do razgovora za posao.

Poseban problem predstavlja takozvani "paradoks iskustva" - poslodavci traže iskustvo od kandidata koji tek ulaze na tržište rada, dok je mladima bez zaposlenja upravo potrebno prvo radno mesto da bi ga stekli. Istraživanja pokazuju da iskustvo stečeno tokom studiranja može imati značajan uticaj na kasnije zapošljavanje.

Prema podacima istraživanja o diplomcima za 2026. godinu, 81,6 odsto diplomaca koji su tokom studija imali radno iskustvo bilo je zaposleno, naspram 40,7 odsto onih bez takvog iskustva. U novim uslovima, studentima i diplomcima se sve više savetuje da, pored formalnog obrazovanja, istaknu praksu, projekte, rad tokom studija, volontiranje i konkretne veštine. Posebnu ulogu imaju i poznavanje alata veštačke inteligencije, kao i sposobnost da se stečena znanja primene na konkretnim poslovima. Promene su naročito vidljive u tehnološkom sektoru.

Raniji period snažne potražnje za programerima omogućavao je studentima računarstva da dobijaju ponude i pre diplomiranja, dok se danas deo početnih poslova automatizuje, a poslodavci traže kandidate koji mogu da budu produktivni uz manje obuke. Istovremeno, fakulteti uvode više prakse i obuka za korišćenje AI alata kako bi studentima olakšali prelazak na tržište rada. Međutim, stručnjaci ukazuju da uticaj veštačke inteligencije nije jedini faktor koji menja položaj mladih na tržištu rada. Na to utiču i oprez kompanija pri zapošljavanju, promena strukture poslova i veća konkurencija među kandidatima.

(Tanjug)