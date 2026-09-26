PANIKA U EVROPI ZBOG TRAMPOVE PRETNJE O OBUSTAVI DIZELA: "Najgora zima u poslednjih nekoliko godina"

EVROPSKI komesar za energetiku pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da obezbedi neometano snabdevanje dizelom nakon što je zapretio prekidom isporuka. Komesar je upozorio da Evropu verovatno čeka zima sa najvišim cenama energenata od 2022. godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Dan Jorgensen izjavio je da je i u interesu SAD i u interesu Evrope da „protok energenata između naših zemalja bude što slobodniji“. Ipak, dodao je da bi, čak i bez prekida američkih isporuka, „ova zima mogla da bude veoma, veoma loša za Evropu i možda najgora koju smo imali od 2022. godine“, piše Politiko.

Cene dizela u Evropi kreću se oko rekordnih nivoa. Tramp je ranije ove nedelje izazvao nestabilnost na tržištu izjavom da bi podržao zabranu izvoza dizela. Trgovci su odmah upozorili da bi takav potez bio „katastrofalan“ za Evropu, s obzirom na to da su SAD njen najveći dobavljač.

Iako je američki ministar energetike Kris Rajt kasnije izrazio sumnju u opravdanost potpune zabrane izvoza, sama pretnja predstavlja novi izazov za evropsku energetsku bezbednost. Situaciju dodatno komplikuje sukob na Bliskom istoku, koji i dalje remeti globalne lance snabdevanja.

Cene prirodnog gasa u Evropi nedavno su dostigle najviši nivo od krize 2022. godine, izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu. Istovremeno, cena sirove nafte tipa brent i dalje je iznad 100 dolara po barelu.

Komisija razmatra hitne mere

Jorgensen je potvrdio da Evropska komisija razmatra kratkoročne mere za snižavanje cena fosilnih goriva u EU. To je odgovor na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je ranije ove nedelje zatražio hitne poteze, poput odlaganja strožih pravila o metanu pri uvozu energenata i ublažavanja pravila o preradi goriva.

Jorgensen nije želeo da komentariše pojedinačne Makronove predloge, ali je rekao: „Njegova analiza je tačna... ponekad morate neke stvari da odložite ili da im pristupite fleksibilnije, i to je moj opšti stav za predstojeću zimu... bez odustajanja od naših dugoročnih ciljeva i ambicija.“

Na direktno pitanje o mogućem odlaganju novih pravila koja od uvoznika nafte i gasa zahtevaju praćenje i ograničavanje emisija metana, Jorgensen je odgovorio: „U narednim nedeljama i mesecima videćete različite oblike fleksibilnosti koje su države članice tražile.“

Jedan zvaničnik je kasnije u petak potvrdio da je Jorgensen zatražio od Komisije da ispita mogućnost da se primena pravila o metanu odloži za godinu dana.

Dizel već skuplji, strahuje se od novog rasta cena

Prema podacima organizacije „Transport i životna sredina“, građani Evrope već sada za pun rezervoar dizela plaćaju 30 evra više nego pre sukoba između SAD i Irana.

Povećana proizvodnja u američkim i evropskim rafinerijama do sada je omogućavala zemljama EU da uvoze dovoljno dizela i avionskog goriva i tako izbegnu poremećaje u snabdevanju. Ipak, Trampova administracija je pod pritiskom zbog visokih cena dizela na domaćem tržištu uoči izbora u novembru. Analitičari procenjuju da bi, u slučaju američke obustave izvoza, cene porasle širom sveta.

Jorgensen je izrazio nadu da će takav scenario biti izbegnut, ali je uoči sastanka ministara energetike EU u Dablinu naredne nedelje želeo da pošalje jasno upozorenje.

„Gorivo ljudima ne znači ništa ako ne mogu da ga kupe“

Pozvao je države članice da smanje poreze na električnu energiju i povećaju ulaganja u zelenu energiju. Za to mogu da iskoriste fleksibilnost koju je Komisija uvela u fiskalna pravila. Dodao je da su to do sada učinile samo Italija i Grčka.

„Najizgledniji scenario je da ćemo imati veoma, veoma visoke cene, ali bez problema sa sigurnošću snabdevanja“, rekao je. „Ljudima koji ne mogu da priušte gorivo nije važno ima li ga na tržištu ako ne mogu da ga kupe.“

Jorgensen je ponovio upozorenje da Evropa mora da ubrza elektrifikaciju kako bi izbegla buduće krize povezane sa fosilnim gorivima. Komisija je predložila da se stopa elektrifikacije u EU udvostruči i dostigne 46 odsto do 2040. godine. Predlog obuhvata i mere koje bi državama omogućile da električnu energiju oporezuju po nižoj stopi od gasa.

„Ako se ne udaljimo od zavisnosti od fosilnih goriva, svima mogu da obećam da će ovo postati trajna kriza“, zaključio je.