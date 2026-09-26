PESKOV DEMOLIRAO ZELENSKOG: Dobro je što pamti "izvorni ruski jezik"

PORTPAROL ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, pozitivno je ocenio to što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, pamti "izvorni ruski jezik", komentarišući ironično prethodnu izjavu i psovku Zelenskog.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Zelenski je ranije, napuštajući zgradu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na pitanje novinara na ruskom jeziku kada će doći u Moskvu, odgovorio na ruskom "na raketi", završivši odgovor psovkom, prenose RIA Novosti.

-Dobro je što gospodin Zelenski pamti izvorni ruski jezik, rekao je Peskov za portal Vesti.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu