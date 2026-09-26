Svet

PESKOV DEMOLIRAO ZELENSKOG: Dobro je što pamti "izvorni ruski jezik"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 22:30

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PORTPAROL ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, pozitivno je ocenio to što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, pamti "izvorni ruski jezik", komentarišući ironično prethodnu izjavu i psovku Zelenskog.

ПЕСКОВ ДЕМОЛИРАО ЗЕЛЕНСКОГ: Добро је што памти изворни руски језик

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Zelenski je ranije, napuštajući zgradu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na pitanje novinara na ruskom jeziku kada će doći u Moskvu, odgovorio na ruskom "na raketi", završivši odgovor psovkom, prenose RIA Novosti.

-Dobro je što gospodin Zelenski pamti izvorni ruski jezik, rekao je Peskov za portal Vesti.

(Tanjug)

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