DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 27. SEPTEMBAR: Ovna očekuju sukobi u porodici, Strelca susret sa starom ljubavi, Lav može da ostvari svoje ideje
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 27. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Napet aspekt između Marsa u kući privatnog života i Hirona u vašem znaku upozorava na probleme u porodičnim odnosima, ali i sa nadređenima. Trigon sa Jupiterom donosi vam uspeh preko kreativnih delatnosti, umetnosti, sporta.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući podsvesti prelazi preko Saturna, planete mudrosti, što podstiče vašu intuiciju i želju za introspekcijom. Novac vam pritiče preko poslova sa nekretninama, porodičnog biznisa. Sukobi sa autoritetima.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec koji upravlja vašim poslom, u kući novca, pravi trigon sa Jupiterom donoseći vam uvećanje prihoda preko javne delatnosti, pravnih pitanja, umetnosti. Napet aspekt sa Hironom i Saturnom donosi neplanirane troškove.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Mars u vašem znaku obrazuje izazovan aspekt sa Hironom u kući karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Konjunkcija Meseca i Saturna upozorava na probleme sa partnerom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec, koji upravlja vašom maštom, u devetoj kući, pravi trigon sa Jupiterom, planetom prosperiteta, u vašem znaku donoseći vam uspeh preko putovanja, saradnje sa strancima, u rešavanju pravnih pitanja, na ispitima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Jupiter u kući podsvesti obrazuje trigon sa Mesecom u kući novca donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh u rešavanju važnih finansijskih pitanja. Međutim, spoj sa Saturnom upozorava na mogućnost vanrednih troškova.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Prelazak Meseca preko Saturna u kući partnerskih odnosa donosi sukobe sa voljenom osobom i probleme sa pravnim pitanjima. Jupiter u kući novca donosi vam uvećanje prihoda i uspeh u rešavanju važnih finansijskih pitanja.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec u kući posla i zdravlja pravi trigon sa Jupiterom u kući karijere donoseći vam dobitke preko uslužnih delatnosti, privatnog biznisa, poslova u vezi sa medicinom. Mogući su neplanirani troškovi.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom privatnošću, u devetoj kući obrazuje trigon sa Mesecom donoseći vam dobitke preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih pitanja, kao i uspeh na ispitima. Susret sa starom simpatijom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mesec prelazi preko vašeg vladaoca Saturna, planete discipline, praveći napet aspekt sa Hironom u kući privatnosti što upozorava na konflikte sa starijim članovima porodice. Finansijski problemi. Nesanica.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Jupiter koji upravlja vašim finansijama obrazuje trigon sa Mesecom u kući komunikacija donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja, sklapanja dogovora ili potpisivanja ugovora o isplativom poslu. Rasprave u porodici.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Jupiter koji upravlja upravlja i vašim karijerom, pravi trigon sa Mesecom u kući posla donoseći vam uvećanje prihoda preko nekretnina, privatnog biznisa, ulaganja u nov posao. Vanredni izdaci.
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