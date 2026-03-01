EBRD PODIGLA PROGNOZU EKONOMSKOG RASTA SRBIJE ZA 2026. NA 3,1 ODSTO: Ekspo 2027 i investicije su ključne
EVROPSKA banka za obnovu i razvoj (EBRD) podigla je u danas objavljenom izveštaju prognozu rasta srpske privrede za 2026. godinu sa junskih 2,8 odsto na 3,1 odsto, uz ocenu da će oporavak investicija i turizam povezan sa specijalizovanom izložbom Ekspo 2027 podržati ekonomsku aktivnost.
EBRD je u septembarskom izdanju izveštaja o regionalnim ekonomskim perpspektivama zadržala prognozu rasta Srbije za 2027. godinu na 3,8 odsto.
Srpska privreda je nakon rasta od dva odsto u 2025. godini ubrzala u 2026, uz međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 3,2 odsto u prvom tromesečju i 3,6 odsto u drugom kvartalu 2026, uz podršku rasta trgovine na malo posle povećanja zarada i penzija, kao i oporavka turizma. Industrijska proizvodnja je, međutim, blago smanjena.
Deficit tekućeg računa smanjen je u prvoj polovini 2026. za 30 odsto, zahvaljujući manjem trgovinskom deficitu i većem suficitu u uslugama, dok su prilivi stranih direktnih investicija blago porasli.
Inflacija u Srbiji je u julu naglo usporila na 1,9 odsto, znatno ispod bazne inflacije od 4,5 odsto, prvenstveno zbog nižih cena hrane.
Vlada je, navodi EBRD, zaštitila domaćinstva od rasta cena goriva povezanog sa sukobom na Bliskom istoku delimičnim smanjenjem akciza i zabranom izvoza naftnih derivata, koja je produžena do avgusta.
Narodna banka Srbije drži referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto od septembra 2024. godine, dok je budžetski deficit u prvoj polovini 2026. udvostručen međugodišnje zbog dvocifrenog rasta rashoda.
Javni dug je, međutim, krajem juna smanjen na 43,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, napominje EBRD.
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