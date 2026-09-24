OGLASIO SE FOND PIO: Najnovije informacije o visini penzije
FOND PIO danas je izneo najnovije informacije po pitanju prosečnog iznosa penzije za avgust 2026. godine.
U saopštenju se napominje da su zvanični podaci objavljeni dana, 24. septembra 2026. godine.
- Prosečan iznos penzije za avgust 2026. godine iznosi 56.813 dinara - saopštio je Fond PIO.
Novo povećanje penzija
Podsetimo, penzioneri mogu da očekuju novo povećanje penzija od 1. decembra ove godine.
Novo povećanje biće 7,5 odsto.
Prosečna penzija nakon najavljenog povećanja iznosiće oko 61.100 dinara, odnosno oko 522 evra, potvrđeno je iz Fonda PIO.
(Alo)
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