OGLASIO SE FOND PIO: Najnovije informacije o visini penzije

VLADA Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja.