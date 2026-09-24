Ekonomija

KRAJ ITALIJANSKE TRADICIJE? "Guči" patike se sada zvanično proizvode u Kini

Танјуг

24. 09. 2026. u 17:15

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ITALIJANSKA modna kuća Guči počela je da prodaje nove luksuzne modele patika sa oznakom "proizvedeno u Kini", odstupajući od dugogodišnje tradicije proizvodnje u Italiji, dok pokušava da privuče kupce kojima je cena važna, ali i dalje žele proizvode luksuznog brenda.

КРАЈ ИТАЛИЈАНСКЕ ТРАДИЦИЈЕ? Гучи патике се сада званично производе у Кини

unsplash

Jedan od novih modela prodaje se od prošlog meseca po ceni od oko 800 evra u Evropi i za 1.000 dolara u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Rojters.

Model bez pertli dostupan je u varijantama od najlona, platna i antilop kože.

Drugi model patika iz iste kolekcije, izrađen od kože, takođe nosi oznaku "proizvedeno u Kini", navodi se na sajtu Gučija.

Predstavnik kompanije rekao je da su oba modela proizvedena u Kini zbog specifičnih tehničkih zahteva njihovog dizajna.

Guči je saopštio da će Italija "uvek biti u srcu" njegovog proizvodnog modela i identiteta, ali da je za ove proizvode izabrao kineskog proizvođača zbog tehnološkog znanja i kapaciteta potrebnih za dostizanje traženih standarda kvaliteta i performansi.

Kompanija je navela da nema šire planove za premeštanje proizvodnje van Italije.

Svi ostali modeli Gučijeve obuće za koje je na sajtu navedena zemlja porekla proizvode se u Italiji.

Kina je jedno od najvećih svetskih središta proizvodnje patika, a njeni proizvođači sarađuju sa brojnim masovnim i premijum brendovima.

Analitičari ipak ocenjuju da bi oznaka "proizvedeno u Kini" kod Gučija mogla da otvori pitanje porekla proizvoda i njegovog luksuznog pozicioniranja, a konsultant za luksuznu industriju Sajmon Vajthaus ocenio da brend time šalje lošu poruku.

Prodaja Gučija prepolovila se tokom poslednje tri godine, što je smanjilo profitne marže i dovelo do zatvaranja više desetina prodavnica.

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