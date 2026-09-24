OVAJ UGOVOR JE REŠENJE: Kako da budu zaštićeni i stanodavac i podstanar?

STANODAVCI i podstanari najbolje su zaštićeni ugovorom o zakupu solemnizovanim kod notara sa izvršnom klauzulom, jer se bez takvog dokumenta spor oko iseljenja nesavesnog stanara može vući i do 5 godina, izjavio je stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović.

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On je za Tanjug rekao da je najveći deo problema u odnosu stanodavca i podstanara već je rešen Zakonom o obligacionim odnosima, ali da je presudan način na koji su obe strane dokumentovale svoj odnos.

Kao najčešće probleme u ovom odnosu Pašanović je naveo situaciju kada ugovor nije potpisan ili kada podstanar ne prijavljuje prebivalište, sporenja oko toga kada i kako se depozit vraća, otkazni rok i iseljenje, popravke i održavanje stana, nenajavljen ulazak vlasnika u stan, ad hoc povećanje kirije, neplaćene račune, prodaju stana tokom zakupa i otkaz preko noći.

- Mi sada pokušavamo svim našim klijentima da objasnimo da je najbitnije da se potpiše takozvani solemnizovani ugovor kod notara sa izvršnom klauzulom - rekao je on.

Objasnio je da takav ugovor stanodavcu omogućava da, u slučaju neispunjenja uslova navedenih u ugovoru, kod izvršitelja zatraži izbacivanje nesavesnog podstanara koji ne plaća račune ili pravi štetu.

- Ukoliko nemate tako nešto, a desio vam se ovaj slučaj, to znači 3 do 5 godina sudskog spora. Bilo koji drugi prisilni način izbacivanja podstanara iz vaše imovine dovodi do toga da se on sudski vraća u tu imovinu - upozorio je Pašanović.

Podsetio je da je pravo na stan zagarantovano Ustavom i da to pravilo važi u celom svetu, podstanar može biti iseljen samo pod određenim uslovima.

Ključno je, kako je naveo, da ugovor bude solemnizovan i da ima izvršnu klauzulu, pošto sam po sebi nije dovoljan, jer predstavlja saglasnost dveju volja i može biti osporen.

Ugovorom se definišu i prava i obaveze, a podstanar ima i zaštićena prava u toku zakupa.

- Prava su podstanara da ne bude uznemiravan bez dozvole. Vlasnik ne može da dolazi kad hoće, uznemirava stanara, da dolazi nenajavljen - rekao je Pašanović, uz napomenu da vlasnik, kada se najavi na način definisan ugovorom, ima pravo da dođe.

Ivesticiono održavanje je obaveza stanodavca, dok su sitno održavanje, čišćenje i urešenje stana u rukama zakupca, ukoliko nije drugačije definisano ugovorom.

Po njegovim rečima, dobar ugovor štiti podstanara i od promene uslova tokom zakupa, pa cena zakupa obično treba da se menja godišnje, u odnosu na indeks rasta cena na malo ili inflaciju, čime zakupodavac ne može da menja cenu po sopstvenoj proceni, ili mora da plati penal.

Ugovor sa solemnizacijom kod notara košta između 150 i 200 evra, što je, kako je ocenio, najmanji trošak kojim se stanodavac i podstanar štite.

- Svi koji izdaju stanove, svi koji zakupljuju, potpišite solemnizovan ugovor kod notara sa izvršnom klauzulom i time ste zaštićeni u najvećoj mogućoj meri - zaključio je Pašanović.

(Tanjug)