NOVI I STARI NOVAC: Šta će biti sa starim evrima kada novi dođu u opticaj?

NOVE novčanice evra imaće poboljšane zaštitne elemente i biće pristupačnije i održivije, a njihovo postepeno puštanje u opticaj očekuje se početkom 2030-ih.

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Skoro 10 miliona građana je širom Evrope učestvovalo u javnoj anketi Evropske centralne banke (ECB) i iznelo mišljenje o budućem dizajnu novčanica evra.

Ukupno je u anketi učestvovalo 9,96 miliona ljudi.

- Ovaj neverovatan podatak potvrđuje da među Evropljanima vlada veliko interesovanje za buduće novčanice evra. Uključivanje građana u redizajniranje je važan korak u pripremi sledeće serije novčanica - rekla je predsednica ECB-a Kristin Lagard u saopštenju.

U anketi je učestvovalo 2,6 odsto stanovništva evrozone. Zabeleženo je veliko interesovanje u svim starosnim grupama, uključujući mlađe generacije, a dve trećine ispitanika bilo je mlađe od 35 godina.

Kako bi rezultati ankete bili reprezentativni za stanovništvo evrozone, podaci će biti analizirani standardnim statističkim metodama.

Anketa je sprovedena od 23. jula do 21. septembra 2026. godine, a cilj je bio da se prikupe mišljenja građana o deset predloga dizajna koji su ušli u uži izbor. Predlozi se zasnivaju na temama "Evropska kultura" i "Reke i ptice".

Zasebna anketa, koju je nezavisna istraživačka kompanija sprovela na reprezentativnom uzorku građana evrozone sa istim pitanjima, trenutno se privodi kraju.

Konačna odluka o dizajnu evra krajem godine

Pri donošenju odluke o konačnom dizajnu budućih novčanica evra, koja se očekuje krajem 2026. godine, Upravno veće ECB-a uzeće u obzir rezultate obe ankete, preporuke nezavisnog žirija konkursa za dizajn i tehničku procenu.

ECB u ovoj fazi neće objaviti rezultate za pojedinačne predloge dizajna. Nakon donošenja odluke, objaviće detaljan izveštaj o anketama, sa povratnim informacijama o svakom predlogu i rezultatima iz različitih država.

Nakon odluke Upravnog veća, izabrano rešenje biće dodatno prilagođeno i dorađeno kako bi se na osnovu njega izradile stvarne novčanice.

Nove novčanice evra imaće poboljšane zaštitne elemente i biće pristupačnije i održivije. Njihovo postepeno puštanje u opticaj očekuje se početkom 2030-ih.

Postojeće novčanice evra i dalje će važiti i ostaće u opticaju zajedno sa novom serijom.

(Kamatica)