Ekonomija

OGLASILA SE NBS O ISPLATI NOVCA: Evo da li će državna davanja pogurati inflaciju i cene

В. Н.

24. 09. 2026. u 17:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ISPLATA jednokratne državne pomoći protiče bez zastoja u sistemu i dugoročno neće uticati na inflaciju, rekli su danas predstavnici Narodne banke Srbije na konferenciji na temu "Stabilnost monetarnog i finansijskog sistema u uslovima aktuelnih globalnih geopolitičkih dešavanja".

ОГЛАСИЛА СЕ НБС О ИСПЛАТИ НОВЦА: Ево да ли ће државна давања погурати инфлацију и цене

Foto: Z. Jovanović

Ova davanja su, kako kažu, u potpunosti obuhvaćena avgustovskom projekcijom koja predviđa prosečnu inflaciju od 3,2 odsto za ovu godinu.

To znači da jednokratna državna pomoć neće narušiti cenovnu stabilnost, ali će dovesti do rasta potrošnje, naveli su iz NBS.

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković istakla je da je iza tehničke realizacije isplata stajao obiman rad na terenu i dodatno planiranje gotovine, kako bi se izbegle gužve na šalterima i bankomatima imajući u vidu da je najveći deo korisnika novac primio preko Banke Poštanska štedionica.

- Veliki broj građana primio je i koristio novac putem elektronskih kanala, što potvrđuje značajan rast broja edukovanih korisnika elektronskog bankarstva - rekla je Tabakovićeva.

(Blic) 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OLAKŠICE ZA UGROŽENA DOMAĆINSTVA U GREJNOJ SEZONI: Penzioneri sa minimalnim penzijama ne moraju da podnose zahtev
Ekonomija

0 0

OLAKŠICE ZA UGROŽENA DOMAĆINSTVA U GREJNOJ SEZONI: Penzioneri sa minimalnim penzijama ne moraju da podnose zahtev

VLADA Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, a penzioneri sa penzijama do i u visini od 31.092,11 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja.

24. 09. 2026. u 15:20

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života