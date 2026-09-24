OGLASILA SE NBS O ISPLATI NOVCA: Evo da li će državna davanja pogurati inflaciju i cene

ISPLATA jednokratne državne pomoći protiče bez zastoja u sistemu i dugoročno neće uticati na inflaciju, rekli su danas predstavnici Narodne banke Srbije na konferenciji na temu "Stabilnost monetarnog i finansijskog sistema u uslovima aktuelnih globalnih geopolitičkih dešavanja".

Foto: Z. Jovanović

Ova davanja su, kako kažu, u potpunosti obuhvaćena avgustovskom projekcijom koja predviđa prosečnu inflaciju od 3,2 odsto za ovu godinu.

To znači da jednokratna državna pomoć neće narušiti cenovnu stabilnost, ali će dovesti do rasta potrošnje, naveli su iz NBS.

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković istakla je da je iza tehničke realizacije isplata stajao obiman rad na terenu i dodatno planiranje gotovine, kako bi se izbegle gužve na šalterima i bankomatima imajući u vidu da je najveći deo korisnika novac primio preko Banke Poštanska štedionica.

- Veliki broj građana primio je i koristio novac putem elektronskih kanala, što potvrđuje značajan rast broja edukovanih korisnika elektronskog bankarstva - rekla je Tabakovićeva.

(Blic)